Благодаря технологиям парализованный человек смог играть в шахматы

Американская компания Neuralink показала на видео первого пациента, в мозг которого был вживлен чип "Телепатия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на публикацию Neuralink в сети X.

Пациентом оказался 29-летний парализованный мужчина Ноланд Арбо. Во время эфира он показал, что способен играть в шахматы с компьютером только силой мысли. Также он освоил видеоигру Civilization.

Компанию Neuralink основал Илон Маск. Она разрабатывает имплантируемые в мозг чипы, которые помогают парализованным пациентам пользоваться компьютером. В конце 2023 года компания начала испытания на добровольцах, а в феврале 2024 года Маск сообщил о первой успешной операции по вживлению нейрочип Neuralink для управления гаджетами.

Ноланд Арбо рассказал, что оказался парализованным ниже шеи восемь лет назад после автокатастрофы. По его словам, операция прошла очень легко — его выписали из больницы буквально через несколько дней после вживления чипа. Операция от Neuralink стала для него вторым шансом на более или менее полноценную жизнь. По его словам, имплант сильно изменил его возможности, и он очень ими доволен.