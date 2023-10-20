Бизнесу увеличат взносы в ЕНПФ: останутся ли зарплаты казахстанцев белыми

После трех переносов сроков введения, затянувшихся еще с 2018 года, Обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР) в ЕНПФ начнут действовать в Казахстане со следующего года. Вызывавшая шквал сопротивления со стороны бизнес-сообщества непопулярная мера предусматривает поэтапное внедрение ОПВР ежегодно по 1,5% до 2028 года – к этому году их размер составит 5%. Таким образом, в систему Единого накопительного пенсионного фонда от окладов работников будет поступать 10%, а 5% взносов будет отчислять за счет средств работодателей. Как поясняют в Министерстве труда и социальной защиты населения, эта мера принята для обеспечения пенсиями новых поколений вкладчиков, потому как их размеры будут формироваться за счет трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительного элемента, то есть взносов от окладов, условно-накопительной части – будут вноситься работодателем. Солидарной пенсии, которая выплачивается сегодня пенсионерам, имеющим стаж работы до 1 января 1998 года за счет госбюджета, уже не будет. При этом ОПВР будут обезличены, они не будут переходить по наследству.

Экономисты в беседе с корреспондентом Baigenews.kz выразили опасения, что ввод ОПВР уже со следующего года будет способствовать росту теневой экономики, так как с увеличением нагрузки на Фонд оплаты труда (ФОТ), в котором все взносы и сборы совокупно превысят ни много ни мало 41%, бизнес будет стараться переходить на неформальный формат работы с сотрудниками. Такое явление, как "зарплаты в конвертах" станет распространенной практикой, которая, в свою очередь, несет свои негативные последствия. С ростом так называемой "серой занятости" сократятся и поступления по другим взносам с ФОТ, показатель безработицы напротив возрастет. Нелегальный формат работы также создает риски, связанных с нарушением прав работников. Официально не зарегистрированный специалист не сможет отстаивать свои права в рамках трудового законодательства, иметь социальное обеспечение в виде участия в ОСМС, ЕНПФ, ГФСС и так далее. Это отразится на социальном фоне.

"Введение ОПВР в первую очередь ударит по бизнесу, а также может отразиться на работниках. Предприниматель каждый милипроцент считает сегодня. Министерство труда говорит о том, что будущим пенсионерам, которые будут получать пенсию только за счет средств ЕНПФ, это нужно. Но решит ли этот вопрос такая мера? Я думаю, что наш бизнес сегодня находится в непростом положении. В первую очередь частный сектор страдает из-за отсутствия доступного кредитования. Заемные ресурсы в Казахстане для корпоративного сектора слишком дорогие, ставки высокие, требуется залоговое обеспечение. В таких условиях каждое повышение будет чувствительно для предпринимателей. Первостепенная задача – увеличить объемы кредитования бизнеса, снизить ставки кредитования. Если она будет решаться, если предприниматели смогут привлекать долговые средства, то и рост сборов с Фонда оплаты труда они не почувствуют. А сейчас происходит то, что банки, финансовые организации только потребительское кредитование увеличивают. Кредитование бизнеса у нас маленькое, еще с его оборотных средств будут забирать 5%. Предприниматели вынуждены будут искать пути для сокрытия доходов, уходить в тень. Будут ли они платить белые зарплаты? Это вопрос", - отмечает экономист Бауыржан Искаков.

Если работодатели будут оформлять сотрудников, то никто не отменяет того, что этот 5%-й взнос будет покрываться опять же за счет работников. Просто-напросто сотрудники на руки будут получать меньшую сумму. Для населения, которое испытывает давление инфляции, рост цен на продовольственные товары, на товары первой необходимости, это будет, конечно, болезненно, говорит эксперт.

В случае если все договоренности между работником и работодателем будут опираться только на "честное слово" и на "зарплаты в конвертах", специалист не сможет полноценно реализовать свои трудовые права, которые у нас и без этого нарушаются. Речь может идти о вопросах безопасности и охраны труда, индексации заработных плат и так далее. Элементарно при ЧП, в кризисных ситуациях, при сокращении штатов, как работники могут защитить себя? Задается вопросом спикер.

Экономист Сабит Рысбаев также говорит о том, что вводить ОПВР сейчас преждевременно. В текущих условиях это станет фактором роста серого рынка труда со всеми вытекающими из этого последствиями. Бизнес будет отрывать эти 5% из собственных средств в пользу ЕНПФ, а качество управления этими деньгами вызывает вопросы, отмечает он.

"Во-первых, нужно у людей вызвать доверие к пенсионной системе. Они тогда сами будут заинтересованы, чтобы отчислять деньги на свой счет в ЕНПФ. Сейчас нет этого доверия. Накопления, которые лежат не приносят высокой прибыльности, были времена, когда инфляцию даже не компенсировали. В таком случае гражданам нужно гарантировать доходность, индексировать обесценивание средств. Такие методы будут действеннее. Сегодня удерживается с зарплаты в ЕНПФ, что будет через 20 лет с этими деньгами, мы не знаем. И вопрос прозрачности деятельности Фонда важен также. Новержский фонд откроешь, например, в нем все видно даже мне, не гражданину этой страны. А у нас ЕНПФ откроешь, ничего не поймешь. Рядовым гражданам особенно сложно разобраться", - отмечает Сабит Рысбаев.

Аналогичная позиция у экономиста Бауыржана Искакова. Популярность программы досрочного изъятия средств из ЕНПФ очень наглядно показывает, как люди не верят фонду, отмечают эксперты. В стране который год инфляция держится в двухзначных цифрах, в связи с чем требуется увеличение инвестиционной доходности пенсионных сбережений вкладчиков.

"У нас ставка рефинансирования равна 16,75. Соответственно, инвестиционная доходность пенсионных накоплений не должна быть ниже", - говорит экономист.

В идеале каждый вкладчик должен регулярно получать раскладку об инвестиционном доходе. Какие бумаги принесли прибыль, в каком размере и так далее.

Стоит отметить, зачастую средствами ЕНПФ в Казахстане закрывают дефициты в республиканском бюджете. В 2022 году, например, Единый накопительный пенсионный фонд купил Государственные ценные бумаги Министерства финансов на 2,3 трлн тенге, максимальная доходность которых составила 16,07%. Здесь следует напомнить, что уровень инфляции в стране в прошлом году превысил отметку в 20%.

Также средства ЕНПФ привлекает квазигосударственный сектор – национальные институты развития и холдинги. Ставки по их облигациям также не превышают уровень инфляции.

Напомним, обложение казахстанских работодателей новым обязательным пенсионным взносом остается в повестке бизнес-сообщества на протяжении как минимум девяти лет. О так называемом условно-накопительном компоненте в профильных ведомствах заговорили еще в далеком 2014 году. Тогда была озвучена Концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года. С новым обременением бизнес-сообщество было несогласно. Но в 2015 году норма о введении 5%-го ОПВР вошла в Закон РК "О пенсионном обеспечении". Вступить в силу изменения должны были с 1 января 2018 года. Очень чувствительный вопрос вызвал большие споры. В итоге сроки внедрения были сдвинуты трижды - с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года. Затем отложили на 1 января 2023 года. Но в этом году норма не была активирована. В следующем году переносить новшество, как сообщили в профильном Минтруда, не собираются.

Отметим, по состоянию на 1 сентября текущего года на индивидуальных счетах вкладчиков ЕНПФ сформированы пенсионные накопления на 16,76 трлн тенге.

Также добавим, что на сегодняшний день работодатель уплачивает взносы и сборы, связанные с Фондом оплаты труду по следующей структуре: индивидуальный подоходный налог – 10%, обязательные пенсионные взносы – 10%, социальный налог 9,5%, социальные отчисления 3,5%, обязательное медицинское страхование – 3%.