Бизнесменов призывают переходить на специальный налоговый режим в Казахстане

Миннацэкономики РК призывает предпринимателей активнее переходить на специальный налоговый режим розничного налога, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство

Применение режима розничного налога является добровольным, отметили в министерстве.

Субъекты бизнеса в данном режиме не являются плательщиками НДС и социального налога", - говорится в сообщении.

"Данный налоговый режим привлекателен бессрочностью и добровольностью применения, низкой ставкой подоходного налога, возможностью вести деятельность в разных городах, высоким уровнем порога по доходу

Режим розничного налога вправе применять субъекты бизнеса, соответствующие следующим критериям: среднесписочная численность не более 200 человек; доход за год не превышает 600 тыс. МРП (2,2 млрд. тенге).

"Применение данного режима является стимулом для легализации трудовых отношений субъектов бизнеса с работниками. Потому как вся сумма расходов по ФОТ наемных работников относится на вычеты у субъекта бизнеса при исчислении подоходного налога.

Вместе с этим, предоставлена возможность уплаты единого платежа с ФОТ. То есть для субъектов микро - малого предпринимательства, применяющих данный режим, зарплатные налоги и платежи составят 21,5% вместо существующей нагрузки в размере 36%", - пояснили в Миннацэкономики.