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Бизнесмена, организовавшего митинг в Астане, арестовали на 15 суток
Столичный суд арестовал предпринимателя Марата Абиева, который организовал незаконный митинг в Астане, передает BaigeNews.kz. В отношении него составили два протокола об административных правонарушениях:
- за организацию и проведение несанкционированного митингав нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний (ч.7 ст.488 КоАП);
- за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч.1 ст.667 КоАП).
"Из материалов дел следует, что 26 ноября 2022 года Абиев М. без получения разрешения местного исполнительного органа города Астаны, организовал митинг по Коргалжинскому шоссе и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Как пояснил он в суде решил организовать мирный митинг с целью обратить внимание руководства страны на скорейшее рассмотрение проекта по развитию сельского хозяйства. Утверждал, что противоправных деяний не совершал и за день до даты проведения мирного собрания уведомил акима города о предстоящем мероприятии. Вину в совершении административных правонарушений не признал", - сообщили в пресс-службе суда города Астаны.
Прокурор просил суд признать виновным Абиева и подвергнуть арест на 15 суток. В соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, уведомление о проведении мирных собраний в форме пикетирования, собрания, митинга подается организатором местному исполнительному органу, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения.
"По первому факту в суде установлено, что Абиев уведомление в местный исполнительный орган не подавал. Таким образом, Абиевым нарушен установленный порядок организации и проведения мирных собраний. По второму факту, из видеозаписи усматривается, что Абиев не реагировал на неоднократные требование сотрудников полиции о соблюдении порядка и отказался прекратить участие в несанкционированном шествии", - говорится в сообщении.
В суде вина Абиева установлена фактическими сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении, видеозаписью и другими материалами дела. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны признал бизнесмена виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил наложил адм.взыскание в виде административного ареста по 15 суток.
Постановления не вступили в законную силу.
Марат Абиев является основателем фонда TDFА, автором книги "Казахстанская мечта". Он прославился громкими обвинениями в адрес чиновников, которые делал во время своих интервью.
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