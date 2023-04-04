Бизнес сталкивается с коррупцией из-за несовершенства законов - НПП "Атамекен"

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Многие коррупционные риски связаны с пробелами в действующих правовых актах, для выявления которых вырабатают соответствующие предложения и проведут анализ. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель директора департамента правовой защиты предпринимателей НПП "Атамекен" Кайрат Токсанбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с поручением главы государства принят комплекс мер по ограждению предпринимателей

от необоснованных проверок и исключению незаконного вовлечения бизнеса в орбиту уголовного процесса. В этом году защита прав предпринимателей объявлена приоритетом в деятельности Антикоррупционной службы. Отрадно, что наше с Антикоррупционной службой общее видение проблем добросовестного бизнеса и пути их решения полностью совпадают. Ведь всесторонняя защита прав и интересов бизнеса – это один из главных приоритетов в работе Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", - сказал Токсанбаев.

По его словам, в этом вопросе сущестует огромный пласт проблем, требующих совместной проработки механизмов защиты бизнеса и снятия административных барьеров на уровне корректировки законодательства.

"Через мониторинг и анализ сфер, с которыми наиболее часто сталкивается бизнес, выявляются не только проблемные зоны, но и конкретные предприниматели, чьи права нарушаются. Как правило, в начале своей деятельности бизнес наиболее часто сталкивается с административными барьерами при получении лицензий и разрешительной документации. Не менее важным является доступность мер государственной поддержки. Практика показывает, что именно в этом направлении бизнес очень часто сталкивается с коррупцией. Яркий пример, получение субсидий в сельском хозяйстве. В каждом регионе созданы рабочие группы из сотрудников Антикоррупционной службы, представителей Атамекен и общественности. Организованы диалоговые площадки с бизнесом", - отметил спикер.

Он добавил, что к этой работе также подключены местные исполнительные органы.