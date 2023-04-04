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  • Бизнес сталкивается с коррупцией из-за несовершенства законов - НПП "Атамекен"
ranking.kz Сегодня, 13:45
259
Сегодня, 13:45
259
Фото: ranking.kz

Бизнес сталкивается с коррупцией из-за несовершенства законов - НПП "Атамекен"

Многие коррупционные риски связаны с пробелами в действующих правовых актах, для выявления которых вырабатают соответствующие предложения и проведут анализ. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель директора департамента правовой защиты предпринимателей НПП "Атамекен" Кайрат Токсанбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с поручением главы государства принят комплекс мер по ограждению предпринимателей
от необоснованных проверок и исключению незаконного вовлечения бизнеса в орбиту уголовного процесса. В этом году защита прав предпринимателей объявлена приоритетом в деятельности Антикоррупционной службы. Отрадно, что наше с Антикоррупционной службой общее видение проблем добросовестного бизнеса и пути их решения полностью совпадают. Ведь всесторонняя защита прав и интересов бизнеса – это один из главных приоритетов в работе Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", - сказал Токсанбаев.

По его словам, в этом вопросе сущестует огромный пласт проблем, требующих совместной проработки механизмов защиты бизнеса и снятия административных барьеров на уровне корректировки законодательства.

"Через мониторинг и анализ сфер, с которыми наиболее часто сталкивается бизнес, выявляются не только проблемные зоны, но и конкретные предприниматели, чьи права нарушаются. Как правило, в начале своей деятельности бизнес наиболее часто сталкивается с административными барьерами при получении лицензий и разрешительной документации. Не менее важным является доступность мер государственной поддержки. Практика показывает, что именно в этом направлении бизнес очень часто сталкивается с коррупцией. Яркий пример, получение субсидий в сельском хозяйстве. В каждом регионе созданы рабочие группы из сотрудников Антикоррупционной службы, представителей Атамекен и общественности. Организованы диалоговые площадки с бизнесом", - отметил спикер.

Он добавил, что к этой работе также подключены местные исполнительные органы.

"Здесь нужна заинтересованность акимов, так как многие результаты зависят от их активного участия. Пользуясь сегодняшней площадкой, хотел бы призвать все уполномоченные органы к сотрудничеству по вопросам защиты предпринимательства. В этой работе мы должны функционировать как единый механизм. Только в таком случае мы обеспечим достижение поставленных целей главой государства", - заключил представитель Нацпалаты.

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Журналист
Сегодня, 13:45
259
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