Бизнес на простаках. Новая схема мошенничества появилась в Казахстане

​В Интернете появился новый вид мошенничества, который заключается в том, что жертвам обмана обещают вернуть деньги, но в итоге откликнувшиеся теряют ещё больше денежных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake_kz.

В соцсетях вирусится объявление об услуге для людей, пострадавших от мошенников. Жертвам обмана предлагают вернуть украденные средства. В посте используют фото председателя Конституционного суда РК Эльвиры Азимовой и говорится, что онаприняла закон о выплате 1000 долларов пострадавшим от мошенников.

На самом же деле это новая мошенническая схема.

На официальном сайте Конституционного суда РК нет упоминаний об указанных выплатах, и эту информация не публиковали ни в одном авторитетном источнике.

"Прикрепленная к посту ссылка ведёт на сайт компании Lider, которая якобы специализируется на возврате денег из онлайн-казино, недобросовестных инвестиционных или брокерских компаний и букмекерских контор. Внешне этот сайт выглядит как стандартная страница-визитка фирмы. На ней размещены фотографии директора и сотрудников с именами и фамилиями. Также на сайте имеются видеоотзывы от людей, которым компания помогла вернуть деньги. Но поиск по изображениям в Сети показал, что фотографии директора, экспертов и юриста фирмы взяты из фотостока. В Интернете эти изображения используются на множестве разных сайтов в качестве иллюстраций", - рассказывают разоблачители фейков.

Отмечается, что видеоотзывы о возврате средств от "благодарных клиентов" также фальшивые. В Интернете есть подобные ролики, в которых эти же люди, представляясь другими именами, снимают отзывы о работе самых разных фирм и рекламируют различные услуги. Это "актёры", которые специализируются на подобных услугах и записывают видео по заказу.