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Биометрию стали применять при выписке счёт-фактур в Казахстане

Сегодня, 12:07
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epochtimes.com.ua Сегодня, 12:07
Сегодня, 12:07
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Фото: epochtimes.com.ua

В ИС "Электронный счет-фактура" реализована функция биометрической идентификации лица как при регистрации, так и при выписке электронных счет-фактур, передаёт BaigeNews со ссылкой на Kazinform. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев на заседании правительства.

"В эффективном администрировании большой потенциал имеет реализация пилота по горизонтальному мониторингу, который станет одной из новелл нового Налогового кодекса. Проект перспективен в силу возможности выстраивания доверительных отношений между государством и бизнесом", -  сказал Мади Такиев.

Министр добавил, что фискальным органам открыт доступ к финансовой отчетности и историческим данным предприятия, а предприятие получает их экспертные рекомендации.

"С начала запуска пилота бюджет пополнился на 102 млрд тенге. Также мы активно работаем над превенцией. Ведь лучше предотвратить нарушение, чем преследовать после его совершения. В этих целях в ИС "Электронный счет-фактура" реализована функция биометрической идентификации лица, как при регистрации, так и при выписке электронных счет-фактур. Это позволит нивелировать риски регистрации компаний на подставных лиц, а также выписки фиктивных счетов-фактур", - добавил глава Минфина.

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