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BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов Сегодня, 20:21
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Сегодня, 20:21
274
Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Биометрические технологии могут появиться в аэропорту Астаны

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев хотят внедрить биометрические технологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Авиационная администрация Казахстана провела заседание Межведомственной комиссии по упрощению формальностей при международных перевозках.

На мероприятии обсудили проект "Внедрение биометрии в АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

"Развитие и применение биометрических технологий – общемировая тенденция, которая используется для более быстрого и беспрепятственного взаимодействия с пассажирами в аэропорту. Проект находится на стадии изучения государственными органами, после чего будет принято окончательное решение по его применению", - сообщили в КГА.

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Сегодня, 20:21
274
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