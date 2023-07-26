- Назначен генконсул Казахстана в Стамбуле 21:12 115
- Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы подал апелляционную жалобу на приговор 20:43 260
- Биометрические технологии могут появиться в аэропорту Астаны 20:21 274
- Боранбаев написал ходатайство о заключении процессуального соглашения 19:48 387
- Двое отдыхающих погибли на Иссык-Куле при столкновении скутера с катером 19:35 403
- Реклама с кражей невесты возмутила казахстанцев 18:59 373
- Вывоз мусора: в каком из регионов Казахстана самый высокий тариф 18:29 376
- Квартиру подарили родителям первой тройни в Абайской области 18:05 405
- Павлодарский нефтехимический завод заработал на полную мощность после ремонта 17:40 377
- Женщина пыталась сброситься с моста в центре Астаны 17:27 409
- Истязавшему инвалидов в Астане студенту-медику не дадут диплом 17:08 607
- В Казахстане в 2022 году выявлено 444 тысячи участка с самовольным захватом земель 17:00 406
- Парковка в аэропорту Астаны станет дороже с 1 августа 16:43 471
- Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы 16:29 437
- Постарадали магазин и водонапорная башня - пожар на АЗС потушили в Экибастузе 16:19 402
- Гонку с участием полицейского авто на пешеходной улице в Петропавловске сняли на видео 16:07 433
- Есть ли дефицит трамадола в больницах Казахстана рассказали в Минздраве 16:05 417
- Один человек погиб при взрыве на заправке в Экибастузе 15:46 557
- Крупный пожар на заправке тушат в Экибастузе 15:23 521
- Проспект Райымбека в Алматы частично перекроют на месяц 15:15 414
- В Шымкенте бетономешалка протаранила восемь машин, есть пострадавшие 14:57 489
- Целители и врачи высказались о будущем профстандарте народной медицины 14:55 424
- Минпросвещения пересматривает норму о смене школы только во время каникул 14:43 392
- Токаев осудил акты сожжения Корана в некоторых странах Европы 14:23 433
- Обязательную биометрическую идентификацию могут внести при выдачи микрокредитов онлайн 14:13 683
- До 28 вырос список компаний, которым запретили привлекать деньги дольщиков в ВКО 14:07 457
- Школьный учитель читал религиозные лекции в Петропавловске 13:40 475
- Столичную АЗС Petro Retail оштрафовали за неповеренное оборудование 13:34 422
- Пистолет-пулемёт незаконно хранил у себя сельчанин в Павлодарской области 13:25 441
- Казахстанцам снова обещают 43-градусную жару 13:15 452
- Больше половины не платят за проезд в автобусах в Астане 13:00 426
- Миллиардер из Европы пожертвовал "Қазақстан халқына" 22 млрд тенге 12:48 1084
- В Туркестанской области отметили рост преступлений, связанных с трамадолом 12:30 586
- Разъярённая мать облила автомобиль пенсионера монтажной пеной в Карагандинской области 12:16 1615
- Аким Алматы Ерболат Досаев назвал тех, кто требует его отставки 11:58 20761
- Очистку алматинского озера Карасу закончат к концу сентября 11:47 414
- Смертельно опасные пауки в Баянауле: ученые провели исследования 11:46 826
- Кумис Сеитова назначена председателем комитета культуры 11:39 374
- В Казахстане проведут первый электронный аукцион на право разведки твёрдых полезных ископаемых 11:32 453
- Назначен новый глава комитета медконтроля Минздрава РК 11:20 467
- В Казахстане запретили расплачиваться мобильными переводами 11:04 2036
- Как реализуются реформы в жилищно-коммунальной инфраструктуре Астаны 11:00 638
- Ребенок оказался в реанимации после столкновения самоката с авто в Атырау 10:45 575
- Через "Хоргос" в Казахстан пытались незаконно ввезти иностранную валюту 10:34 457
- 36 млрд тенге за полгода отдали казахстанцы мошенникам 10:26 416
- Создателей Sincere System Group подозревают в руководстве финансовой пирамиды 10:05 453
- 12 миллионов тенге вернул акимат Астаны бизнесмену после вмешательства прокуроров 09:59 490
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 09:25 1187
- "Астана" потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов за шесть лет 08:54 499
- В России приняли закон, который снимает запрет на убийство бездомных животных 08:37 888
- Правительство утвердило план по противодействию теневой экономике до 2025 года 08:17 487
- Пассажир покончил с cобой на борту самолёта 07:49 1745
- В KEGOC назвали причину аварии на МАЭК 07:12 533
- Чат-бот по вопросам всеобщего декларирования запустил КГД 06:29 480
- В Париже снимут столетний запрет и разрешат купаться в Сене 05:44 496
- Более 700 человек арестовали за пьяное вождение в Астане с начала года 04:53 477
- Чемпионат по теннису на колясках пройдёт в Астане 03:40 540
- Жителям Алматы установили биотуалеты из-за ограничения водоснабжения 02:25 618
- Продукты с предупреждением появятся в магазинах Павлодара 01:14 605
- В Боровом спасли женщину из Туркестанской области 00:02 675
- В Греции разбился пожарный самолёт 25.07.2023 522
- Шокирующее заявление сделал обвиняемый в убийстве сына житель Актобе 25.07.2023 1167
- Драка в бассейне в Атырау: подросток пожаловался на домогательства мужчин 25.07.2023 983
- Роженица скончалась в Алматы. Супруг винит в её смерти врачей 25.07.2023 1325
- Массовый падёж скота в Павлодарской области: названа причина 25.07.2023 962
- Дизтопливо станет дешевле для фермеров в Казахстане 25.07.2023 572
- Замглавы Национального центра экспертизы Байгабулова подозревают в получении взятки 25.07.2023 593
- Конкурс грантов в Казахстане: на какие специальности самый большой спрос 25.07.2023 675
- Йогой начали заниматься осуждённые в колониях Карагандинской области 25.07.2023 562
- Разыскиваемых иностранцев не всегда будут арестовывать в Казахстане 25.07.2023 632
- Хлопком по спине не поможешь: хирург рассказал какие предметы часто проглатывают дети 25.07.2023 884
- Информация о ликвидации 9 действующих банков не соответствует действительности - АРРФР 25.07.2023 509
- Поставку зараженных томатов из Казахстана в Россию прокомментировали в Минсельхозе 25.07.2023 545
- Двухлетняя девочка упала в туалет во дворе дома и погибла в Уральске 25.07.2023 661
- Турецкий беспилотник Anka испытывают в Казахстане 25.07.2023 651
- Как работает морг Института судебных экспертиз в Астане 25.07.2023 682
- Об угрозе селей и паводков предупредили жителей Алматинской области 25.07.2023 518
- В TikTok добавил возможность публикации текстовых постов 25.07.2023 533
- LVMH стала премиальным партнёром Олимпийских игр в Париже 25.07.2023 562
- Сообщник Мухтара Аблязова вернулся в Казахстан 25.07.2023 685
- LOADING...
Биометрические технологии могут появиться в аэропорту Астаны
В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев хотят внедрить биометрические технологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.
Авиационная администрация Казахстана провела заседание Межведомственной комиссии по упрощению формальностей при международных перевозках.
На мероприятии обсудили проект "Внедрение биометрии в АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".
"Развитие и применение биометрических технологий – общемировая тенденция, которая используется для более быстрого и беспрепятственного взаимодействия с пассажирами в аэропорту. Проект находится на стадии изучения государственными органами, после чего будет принято окончательное решение по его применению", - сообщили в КГА.
-
Trend news
- Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы 16:29 433
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 09:25 1180
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 7082
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 611
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 1699
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 1816
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 853
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1215
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 1415
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 4641
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 1092
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 1510
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 2542
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1273
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1189
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1108
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1344
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2152
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1106
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1327
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1555
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1478
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1255
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14396
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1157
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 2824
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1714
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2125
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2525
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2178
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 19961
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2125
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1904
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2775
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2178
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6886
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2462
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 8005
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 2025
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2805
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2224
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2386
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29376
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4601
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2208
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7625
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3556
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2747
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3122
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3469
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2500
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2650
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3471
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6610
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2926
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2524
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5737
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5665
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3923
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4133
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2708
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4435
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3924
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2955
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2801
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2845
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14366
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3475
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2890
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3819
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4822
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3690
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 4029
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3370
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3964
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4542
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 4028
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3839
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 3380
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 4403
-
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 870
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1194
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1339
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1177
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1373
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1687
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1811
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1798
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 2036
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2242
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1960
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2275
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2473
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2516
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2581
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2565
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2726
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2779
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2877
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2485
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2934
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3119
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2471
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2771
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2983
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2733
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2645
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2888
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2485
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3223
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2755
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2821
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3807
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3075
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2942
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2993
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2820
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2735
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2571
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2885
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3395
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 3026
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2980
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5120
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3133
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3993
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4863
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3384
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3741
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40763
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3126
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4428
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3729
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3533
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4441
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3864
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3880
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4327
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4421
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4747
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5385
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6425
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 5032
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4604
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4612
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4385
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5551
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6484
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5768
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4856
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4328
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5331
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4226
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4640
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4665
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 5130
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 5190
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4489
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 5420
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5368