Биометрические технологии могут появиться в аэропорту Астаны

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев хотят внедрить биометрические технологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Авиационная администрация Казахстана провела заседание Межведомственной комиссии по упрощению формальностей при международных перевозках.

На мероприятии обсудили проект "Внедрение биометрии в АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

"Развитие и применение биометрических технологий – общемировая тенденция, которая используется для более быстрого и беспрепятственного взаимодействия с пассажирами в аэропорту. Проект находится на стадии изучения государственными органами, после чего будет принято окончательное решение по его применению", - сообщили в КГА.