Биолог назвал эффективный способ защититься от гриппа и COVID

"Правильный" микробиом в кишечнике человека обеспечивает хорошую работу иммунной системы, поэтому для профилактики вирусных заболеваний, в том числе гриппа и COVID, стоит принимать пробиотики. Об этом сообщает издание "Российская газета", передаёт BaigeNews.kz.

Это показали результаты клинических исследований пробиотического препарата, содержащего лактобактерии Lacticaseibacillus rhamnosus, опубликованные в журнале Clinical Nutrition. Исследования проводились в разгар пандемии — в конце 2020 — начале 2021 года.

Учёные набирали в качестве добровольцев людей, которые совершенно точно имели контакт с источником коронавируса — они проживали в одной квартире с уже заболевшим ковидом. Половина испытуемых получила 10 миллиардов КОЭ L. Rhamnosus в течение 28 дней, а вторая половина — плацебо.

Исследование было слепым — то есть сами добровольцы не знали, принимают они препарат или "пустышку". В течение 28-ми дней приёма препарата лишь каждый четвертый (26,4%) заболел ковидом или ОРВИ (хотя, напомним, все они имели контакт с больным ковидом).

В группе, получавшей плацебо, инфекцией заразились существенно больше — таких оказалось 42,9%.

"Кстати, исследователи ответили и на наиболее частую критику пробиотикотерапии — а именно, на вопрос, приживаются ли бактерии из капсул в кишечнике. Микробиомный анализ показал — да. У тех, кто получал L. Rhamnosus, после курса лечения концентрация этих микроорганизмов в кишечнике стала гораздо больше, чем у представителей группы плацебо", — прокомментировала результаты работы коллег известный микробиолог, профессор Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что обычно в пробиотиках, продающихся в аптеках, содержится широкий спектр полезных микроорганизмов. Так что во время сезона респираторных инфекций самое время пропить курс пробиотиков — для профилактики гриппа и прочих ОРВИ.