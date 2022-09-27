"Билет в новую жизнь" - собака, получившая 28 ножевых ранений, обрела любящих хозяев

Фото: ДУИС Карагандинской области

Собака по кличке Фора, известная тем, что живодеры нанесли ей 28 ножевых ранений, обрела новую хозяйку в лице сотрудницы одной из колоний в Карагандинской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау.

Недавно сотрудники ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау оказали материальную помощь приюту для бездомных животных зооволонтеры "Альва", где и узнали историю драматичной судьбы собаки по кличке Фора.

Напомним, Фору весной забрали из магазина "Светофор" в Пришахтинске волонтеры приюта "Альва". На тот момент собака находилась в тяжёлом состоянии из-за 28 ножевых ранений от жестоких человеческих рук. После активного лечения она поправилась и прошла курс реабилитации в клинике для собак, а после проживала в приюте, где долгое время её психологическим и физическим состоянием занимались зооволонтеры.

На сегодняшний день Форе уже ничего не угрожает, она "купила" билетик в новую жизнь… Ее приютила сотрудница учреждения № 29 - старший инспектор-психолог майор юстиции Маргарита Хабибрахманова.

"История этой собаки до глубины души затронула всех членов моей семьи. В детстве мы с отцом всегда приручали четвероногих, с особенной судьбой. Отхаживали, помогали восстановиться. И здесь остаться равнодушным было бы сложным. Фора отличается сверхчувствительностью и человеческим взглядом, полным понимания. Узнав о её жизни, члены моей семьи приняли единое решение: "Забрать малышку из приюта и подарить ей настоящую семью и заботу". В тот же день мы созвонились с зооволонтёром Еленой Филатовой, подтвердили, что готовы забрать её и договорились о встрече. Первое знакомство прошло успешно. Она смогла довериться нам, но, конечно, с полной осторожностью. Племянник ей смастерил будку и познакомил с новым местом жительства. Теперь Фора будет в полной безопасности жить в любви и заботе. Здорово почувствовать себя маленьким звеном большой цепочки добра. Для моих детей это очень полезный опыт общения с собакой и вообще опыт помощи тем, кто в ней нуждается!" - поделилась Маргарита Хабибрахманова.

Зооволонтёры надеются, что собака приживётся в новой семье.