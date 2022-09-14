Получившей 28 ножевых ранений собаке подарили будку

Фото: ДУИС по Карагандинской области

Собаке, получившей 28 ножевых ранений, подарили будку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДУИС по Карагандинской и по Улытауской областям.

Новый дом Форе, так назвали волонтёры собаку, построили осуждённые ДУИС, которые не в первый раз помогают приютам для животных. В основном они мастерят будки, а сотрудники исправительной системы закупают корма и берут питомцев на содержание. В этот раз судьба одного из постояльцев приюта для них также не осталась не замеченной.

"Волонтёрам, которые взяли на себя заботу о животных, нужна помощь в решении различных бытовых вопросов. Осуждённые учреждения №29 не остались в стороне, из подручных материалов они за короткое время изготовили большую будку. Сотрудники учреждения со своей стороны приобрели медикаменты и паёк для животных", - рассказала инспектор отделения организации труда осужденных Сауле Араонова.

Как сообщили в ДУИС, истощённое и раненое животное волонтёры нашли весной в Пришахтинске. Кто и как нанёс собаке 28 ножевых ранений, выяснить не удалось. Но ветеринары считают, что выжила Фора чудом. Её положили в клинику. Выписали животное ещё под наркозом.

"Когда она стала приходить в себя, то при приближении человека вся съёживалась от страха, самопроизвольно мочилась, билась в истерике. Реабилитационный процесс был долгим. Более шести месяцев мы приучали Фору к себе, занимались её психологическим и физическим состоянием, завоевывали её доверие. На сегодняшний момент Фора ласковая, добрая собачка, но открыть свои чувства она может только женскому полу. Из чего нам точно стало ясно, что насильственные действия к этому животному применил мужчина, возможно, им был её хозяин", - сообщила волонтёр Елена Филатова.

Приют для животных, где находится Фора, открыт полтора года назад. Сейчас в нём содержатся 230 животных, из которых 160 собак и 70 кошек.

В тепле зиму встретят и бездомные кошки из города Абай. Для них осуждённые также смастерили утеплённую будку, в которой будут жить три кошки и пять котят.