Бибисара Асаубаева взяла верх над чемпионкой мира

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала победу над китаянкой Тань Чжунъи на турнире Grand Swiss-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Благодаря этой победе Асаубаева набрала 4.5/5 балла и вышла в лидеры соревнований.

Чжунъи является чемпионкой мира среди женщин.

"Я стараюсь не обращать внимания на турнирную таблицу: я просто играю так, как умею. Но сегодня была сумасшедшая игра. После нескольких её ходов я думала, что оказалась в плохом положении, но не понимала, как именно. Поэтому я просто продолжала играть: "Окей, если ты так ходишь, то покажи, что будет дальше". Потом выяснилось, что я в нормальном положении - безумном, но нормальном. Оставалось уже мало времени на часах, и я просто пыталась искать лучшие ходы", - сказала Асаубаева после игры.