Бибисара Асаубаева выиграла престижный турнир

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала победу на девятом онлайн-турнире Swiss Queens Wednesday, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры МТС РК.

Двукратная чемпионка мира по блиц-шахматам (2021, 2022) набрала 10,5 балла из 11 возможных и опередила ближайших соперниц на целых два очка.

Итоги турнира:

Бибисара Асаубаева – 10,5 балла (300 долларов);

Теодора Иняц – 8,5 балла (250 долларов);

Савита Шри Баскар – 8,5 балла (200 долларов);

Вантика Агравал – 8 баллов (150 долларов);

Фам Ле Тхао Нгуен – 7,5 балла (100 долларов).

Серия онлайн-турниров Swiss Queens Wednesday проводится в рамках празднования 100-летия Международной федерации шахмат (FIDE). В нём принимают участие сильнейшие шахматистки планеты, обладающие титулами FIDE. Призовой фонд каждого турнира составляет 1000 долларов.