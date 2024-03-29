Бибисара Асаубаева выиграла престижный турнир
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Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала победу на девятом онлайн-турнире Swiss Queens Wednesday, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры МТС РК.
Двукратная чемпионка мира по блиц-шахматам (2021, 2022) набрала 10,5 балла из 11 возможных и опередила ближайших соперниц на целых два очка.
Итоги турнира:
Бибисара Асаубаева – 10,5 балла (300 долларов);
Теодора Иняц – 8,5 балла (250 долларов);
Савита Шри Баскар – 8,5 балла (200 долларов);
Вантика Агравал – 8 баллов (150 долларов);
Фам Ле Тхао Нгуен – 7,5 балла (100 долларов).
Серия онлайн-турниров Swiss Queens Wednesday проводится в рамках празднования 100-летия Международной федерации шахмат (FIDE). В нём принимают участие сильнейшие шахматистки планеты, обладающие титулами FIDE. Призовой фонд каждого турнира составляет 1000 долларов.
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