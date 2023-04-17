BI Group восстановит разбомбленную больницу в Украине

Фото: Instagram / rakhimbaevaidyn

Казахстанский бизнесмен и владелец строительного холдинга BI Group Айдын Рахимбаев прибыл с гуманитарным визитом в Украину, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом он написал в своём аккаунте в Instagram.

"Разрушения страшные... Ирпень, Бородянка, Буча, Миколаев. Оказывается в Бородянке, что в 60 километрах от Киева, простые жители стали держать оборону, не пропуская колонну танков и бронемашин в город, закидывая их бутылками с зажигательной смесью с окон узкой улицы многоэтажек на въезде в город. Из-за передних загоревшихся танков колонна не могла пройти, а на следующий день прилетели самолеты и разбомбили непокорные многоэтажки, забрали жизнь 38 человек... Война, трагедия простых жителей в наши дни как будто из параллельного мира", — написал бизнесмен.

По его словам, BI Group А решила за свой счёт восстановить разбомбленное отделение больницы.

"Война продолжается, но люди уже возвращаются на освобождённые районы и помощь нужна уже сейчас", — отметил Рахимбаев.