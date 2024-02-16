Безвизовый режим с 82 странами действует в Казахстане

Минтуризма в Казахстане прорабатывает вопрос о внедрении туристского кэшбека и предлагает разрешить фермерам заниматься агротуризмом на своих землях. Об этом глава ведомства Ермек Маржикпаев заявил на расширенном заседании коллегии министерства, передаёт BaigeNews.kz.

"Международная открытость страны оказывает положительное влияние на рост иностранных туристов. Действует безвизовый режим с 82 странами, включая такие крупные туристские рынки как Китай и Индия. Мы видим значительный рост посетителей из этих стран", - сказал Маржикпаев.

Благодаря введению 14-дневного безвизового режима для граждан Китая в июле 2022 года и взаимному безвизовому режиму с ноября 2023 года, количество посетителей из этой страны увеличилось в 12 раз с 18 тысяч до 217 тысяч. После введения 14-дневного безвизового режима, отмечается троекратный рост посетителей из Индии: с 28 тысяч человек в 2022 году до 78 тысяч человек в 2023 году.

Для дальнейшего стимулирования массового туризма министерство прорабатывает вопрос о внедрении туристского кэшбека до 20 процентов от стоимости тура в низкий сезон. Кроме того, инициировано предложение по разрешению фермерам заниматься агротуризмом на своих землях. Принятие такой меры будет способствовать повышению уровня благосостояния сельских территорий путем обеспечения дополнительной занятости более 10 тысяч сельских жителей. Это в особенности актуально в регионах восточного и южного Казахстана.