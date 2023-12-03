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Безумием закончился бой казахстанского чемпиона с "Тайсоном" из Узбекистана

Сегодня, 13:19
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instagram.com/bekman_soilybaev Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19
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Фото: instagram.com/bekman_soilybaev

Казахстанский боксёр Бекман Сойлыбаев выступил на вечере профессионального бокса в турецком Трабзоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Сойлыбаев сразился с узбекистанцем Мирзамухаммадом Хикматуллаевым по прозвищу "Маленький Тайсон". Этот поединок прошел во втором полулёгком весе и был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию. 

Во втором раунде Хикматуллаев повредил плечо, однако его команда разрешила ему продолжить бой. Ближе к концу раунда узбекистанский боксер усугубил травму и сигнализировал рефери о том, что не хочет продолжать бой, пропуская при этом мощные удары Сойлыбаева. Судья на это никак не отреагировал, и даже когда секунданты Хикматуллаева выбросили на канаты полотенце, рефери отбросил его обратно и дал боксерам продолжить поединок. 

В итоге после второго раунда тренеру боксера из Узбекистана все-таки удалось снять своего подопечного.

Таким образом, Бекман Сойлыбаев одержал восемнадцатую победу в карьере, а Мирзамухаммад Хикматуллаев потерпел шестое поражение. Добавим, что Бекман Сойлыбаев является чемпионом WBA Inter-Continental: титул он завоевал в прошлом году. 

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