Безалаберность с последствиями: названы причины травматизма на производстве

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шариханов назвал основные причины травматизма на производстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На встрече с населением Павлодарской области он отметил, что за пять месяцев 2023 года обследовано свыше двухсот объектов промышленного производства, где выявлено более 150-ти нарушений.

В регионе министерством по ЧС ведёт госнадзор и контролирует промышленную безопасность на 170-ти предприятиях области. Всего МЧС подконтрольны свыше 12-ти тысяч опасных технических устройств.

"Основными причинами ЧС в производственных объектах являются несоблюдение требований промышленной безопасности, эксплуатация изношенного оборудования, несвоевременная их замена и модернизация, а также неудовлетворительная подготовка работников приводит к производственным авариям и инцидентам", - отметил Шарипханов.

Он призвал представителей производственных предприятий к соблюдению требований промышленной безопасности.