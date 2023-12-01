Безакцизные сигареты на 25 млн изъяли в СКО

Крупную партию безакцизных сигарет изъяли на рынке в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.

"Отработана оперативная информация о незаконной торговле безакцизными сигаретами, полученная сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП СКО. В одном из бутиков на центральном оптовом рынке оперативники изъяли внушительную партию безакцизного товара - 34 560 пачек", - сообщили в полиции.