Безакцизные сигареты на 25 млн изъяли в СКО
Сегодня, 21:19
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Сегодня, 21:19Сегодня, 21:19
80Фото: ДП СКО
Крупную партию безакцизных сигарет изъяли на рынке в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.
"Отработана оперативная информация о незаконной торговле безакцизными сигаретами, полученная сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП СКО. В одном из бутиков на центральном оптовом рынке оперативники изъяли внушительную партию безакцизного товара - 34 560 пачек", - сообщили в полиции.
По предварительной оценке, общая стоимость изъятого приближена к 25 миллионам тенге.
Материалы в отношении владельца незаконного товара, 45-летнего жителя Петропавловска, переданы в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения.
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