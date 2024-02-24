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Без вести пропавшую девочку нашли в торговом центре в Семее

Сегодня, 10:29
АВТОР
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pixabay Сегодня, 10:29
Сегодня, 10:29
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Фото: pixabay

В Семее благополучно нашли девочку, которую искал весь город, передаёт BaigeNews.kz.

По данным департамента полиции области Абай, 12-летняя Наргиз Багдатбекова поссорилась с сестрой и ушла из дома в неизвестном направлении.

"В поисковых операциях участвовали полицейские, учителя из её школы, волонтёры и неравнодушные семейчане, прочёсывая весь город. Поиски велись как в заброшенных строениях, так и в развлекательных заведениях. В конечном итоге, во время поисковых мероприятий школьницу нашли в ТРЦ "Казына"", —  говорится в сообщении.

C  беглянкой проводят профилактическую беседу. После разговора с психологом девочку передадут родителям.

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