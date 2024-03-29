Без транспортного сообщения из-за поводков остались 26 населённых пунктов в Казахстане

Ситуацию с паводками в Казахстане прокомментировали в МЧС. Подтопленными остаются 439 частных жилых дома, 334 придворовые территории и 75 дачных домов в семи регионах страны - Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях, передаёт BaigeNews.kz.

На контроле республиканского штаба находится 24 размыва дорог и 84 перелива через трассы республиканского, областного и местного значения.

"Без транспортного сообщения остаются 26 населённых пунктов в семи регионах страны. Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 4 733 человека, из них 1 686 детей. В пунктах временного размещения находятся 2 992 человека, из них 1 001 ребёнок", - уточнили в МЧС.

Воздушными судами МЧС, МО, КНБ и Национальной гвардии спасено 586 человек, из них 216 детей.

Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 2,5 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка более 162 тысяч мешкотар и 33 тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействовано более 6 000 человек и 3 000 единиц техники, 12 воздушных судов.