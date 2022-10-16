Без тепла и газа: в ЗКО жители вынуждены жить в сараях

Фото: Almaty.tv

Жить в сараях без тепла и газа вынуждены жители села Шалгын в Западном Казахстане. Дело в том, что в начале года село затопило талыми водами. Пострадали 23 дома и школа. Тогда чиновники обещали построить новое жильё, но процесс этот затянулся на долгие месяцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Строительство 23-х домов в селе Шалгын все ещё продолжается. 12 из них - обещают сдать в эксплуатацию в самое ближайшее время. Причины долгостроя связывают с несвоевременным выделением средств из фонда "Народу Казахстана". Сельчане переживают, что до первых холодов не успеют заселиться в свои дома.

"У строителей очень медленный темп работы. Холода наступают, а нам жить негде. У нас внуки, а крыш домов еще нет. Дожди идут, заливают все. Необходимо срочно заканчивать строительство и подводить газ", - сказал житель села Усман Мырзагалиев.

После подтоплений, многие сельчане вынуждены жить в хозпостройках без элементарных благ цивилизации. Усугубляет ситуацию и отсутствие газификации.

"Я живу вместе с отцом и мамой, супругой и двумя детьми. Мы живем в этом строении, которое возвели сами. Раньше жили в палатке. Но сейчас уже похолодало, пришлось строить из того, что было", - посетовал житель села Аслан Мурзагалиев.

На строительство жилых домов из фонда выделили 560 миллионов тенге. Представитель подрядной компании заверил, что до конца октября плановые работы будут завершены и жители села смогут справить новоселье.

"Мы сейчас уже завершаем наружные работы в 12 домах, ещё в 11 домах собираемся устанавливать кровлю, до конца месяца все работы завершим, я гарантирую это. Для этого привлекли дополнительные рабочие силы", - сообщил руководитель подрядной организации Александр Карагойшин.

Глава региона Гали Искалиев успокоил людей и заявил, что данный вопрос находится на его особом контроле.

"Подрядчик сам обещал, что до конца октября этого года они закончат строительство домов. Средства выделены. Подрядчик местный, докладывает мне информацию каждый день. Школа должна быть завершена до конца года. Средства были выделены из областного бюджета и фонда "Народу Казахстана", - сказал аким ЗКО Гали Искалиев.

Напомним, в начале года в селе Шалгын Коскольского сельского округа Каратобинского района талые воды затопили 23 частных дома и школу.