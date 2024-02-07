Без света остались жители четырёх районов ЗКО
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В Бурлинском, Чингирлауском, Акжаикском и Каратобинском районах Западно-Казахстанской области из-за непогоды отключили электроэнергию, также частично света нет в Уральске, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в акимате региона, восстановлением электроснабжения занимаются 39 аварийных бригад и 49 единиц спецтехники.
Также в ведомстве отметили, что к трём часам дня напряжение сетей линии электропередач восстановили в Уральске, но имеются многочисленные единичные заявки абонентов на частичное отключение ВЛ-10, ВЛ-04 кВ.
"В Бурлинском районе электроснабжение восстановлено у 75% абонентов, в сёлах Акшат и Акбулак Чингирлауского района и сёлах Егиндикол и Коскол Каратобинского района ведутся работы по восстановлению электроснабжения", - сообщили в акимате.
Отмечается, что аварийно-восстановительные работы осложняются погодными условиями и ограниченностью транспортной доступности.
Ремонтно-восстановительные работы в акимате планируют завершить до конца дня 7 февраля.
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