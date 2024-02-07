Без света остались жители четырёх районов ЗКО

В Бурлинском, Чингирлауском, Акжаикском и Каратобинском районах Западно-Казахстанской области из-за непогоды отключили электроэнергию, также частично света нет в Уральске, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате региона, восстановлением электроснабжения занимаются 39 аварийных бригад и 49 единиц спецтехники.

Также в ведомстве отметили, что к трём часам дня напряжение сетей линии электропередач восстановили в Уральске, но имеются многочисленные единичные заявки абонентов на частичное отключение ВЛ-10, ВЛ-04 кВ.

"В Бурлинском районе электроснабжение восстановлено у 75% абонентов, в сёлах Акшат и Акбулак Чингирлауского района и сёлах Егиндикол и Коскол Каратобинского района ведутся работы по восстановлению электроснабжения", - сообщили в акимате.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы осложняются погодными условиями и ограниченностью транспортной доступности.

Ремонтно-восстановительные работы в акимате планируют завершить до конца дня 7 февраля.