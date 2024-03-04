Без рецепта продавали сильнодействующий препарат в Мангистау

Прокуратурой области проведен анализ соблюдения законности при реализации лекарственных средств и медицинских изделий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области .

В результате установлены факты осуществления деятельности аптеки не имеющей лицензии, также хранения просроченных лекарственных препаратов и отпуск лекарственных средств "Тропикамид" в больших объемах без рецепта (более 45 тысячи упаковок, что составляет 55 процента общего объема закупа по области).

Тропикамид - является сильнодействующим веществом, оказывающие вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, усиливает эффект от употребления наркотика, что позволяет наркоманам либо экономить дозу основного вещества, либо получать более сильную эйфорическую реакцию.

В этой связи при координации прокуратуры области Департаментом медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области проведена проверка в деятельности аптеки.

По результатам проверки владелец аптеки привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 464 (нарушение норм лицензирования) и части 1, 3 статьи 426 КоАП (нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий).

Вместе с тем, по постановлению суда деятельность предпринимателя приостановлена на 3 месяца.