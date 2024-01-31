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Более 1 млрд потратят на ремонт железнодорожного вокзала в Павлодаре

Сегодня, 15:15
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Более 1 млрд потратят на ремонт железнодорожного вокзала в Павлодаре Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
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В Павлодаре этим летом начали ремонт железнодорожного вокзала, однако из-за проблем с поставками профилей в холода здание осталось без окон. На данный момент большую часть проемов в здании заменили, остальные закрыли целлофаном, дыры затыкали, но в сильные морозы от холода это не спасает. Подробности в репортаже BaigeNews.kz.

 

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