Более 1 млрд потратят на ремонт железнодорожного вокзала в Павлодаре

В Павлодаре этим летом начали ремонт железнодорожного вокзала, однако из-за проблем с поставками профилей в холода здание осталось без окон. На данный момент большую часть проемов в здании заменили, остальные закрыли целлофаном, дыры затыкали, но в сильные морозы от холода это не спасает. Подробности в репортаже BaigeNews.kz.