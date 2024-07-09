Без очереди можно будет подать документы в восемь новых школ в Астане

В восемь новых школ в Астане можно будет подать документы без очереди, в электронном виде. Об этом сообщили в Управлении образования города, передаёт BaigeNews.kz.

С 9 июля начался приём документов в среднюю школу №101, расположенную по улице Толе би (Зелёный квартал), построенную в рамках проекта "Комфортные школы". У здания собралась очередь из желающих подать заявление в бумажном виде.

"Количество лиц, принимающих документы от родителей, увеличили в два раза, также проводятся работы по запуску автоматизированного портала приёма документов SmartNotion, который начнёт работать с 11 июля", - уточнили в ведомстве.

Электронное зачисление будет проводиться в восемь новых комфортных школ:

1. СШ № 104, ул.Орынбор и № 37 (район ЖК SOHO);

2. СШ № 103, пр. Мәңгілік Ел и ул. Е 497 (район Мечеть);

3. СШ № 99, пер. ул. Кабанбай батыра и Сыганак (ЖК "Поколение") ;

4. СШ № 101, ул. Толе би и Е758 (Зелёный квартал);

5. СШ № 111, ул. Толе би - 24 (Барыс Арена север);

6. СШ № 106, ул. С-189 и 12-207 (пер.ул.Земляничная);

7. СШ № 105, ж.м. Коктал, район пер. ул. Ұлытау - ул.Наурыз ;

8. СШ № 102, Школа по ул. А. Байтұрсынұлы, район дома № 9 (ЖК Highvill).