Без легионеров: назван состав сборных Казахстана по борьбе на Азиаду и ЧМ

Сборные Казахстана по греко-римской, вольной и женской борьбе готовы к выступлению сразу на двух крупных стартах – чемпионате мира и Азиатских играх, сообщает BaigeNews.kz.

В сентябре-октябре с разницей в две недели состоятся сразу два крупных турнира глобального значения – чемпионат мира, где будут разыграны лицензии на Олимпийские игры-2024, и Азиатские игры – комплексные соревнования, которые проводят для азиатского континента только раз в 4 года.

Основной отбор в национальные сборные проводился по итогам чемпионата Казахстана, прошедшего в этом году в рамках Спартакиады. Особенно важно, что данный турнир, как и последовавший за ним чемпионат Азии в Астане, прошел при поддержке Olimpbet. Также в 2022 году 114 спортсменов-борцов и 46 тренеров по борьбе получили от компании более 57 млн тенге.

"Достижения в спорте неразрывно связаны с достаточным финансированием. И мы понимаем, что максимально можем быть полезными, поддерживая развитие борьбы в Казахстане. Начавшееся плодотворное сотрудничество с Федерацией – это начало больших позитивных изменений. Заверяем, что у Федерации появился надежный партнер, и дальше у нас будет больше общих побед и достижений", – сказал директор по внешним коммуникациям Olimpbet Андрей Жарков.

В ходе оглашения состава сборных на чемпионат мира и Азиаду был подписан меморандум о сотрудничестве между Федерацией борьбы РК и OLIMPBET.

После серии республиканских и международных стартов наставники, осознавая всю ответственность за результаты, сформировали составы команд, учитывая и важность мирового первенства, и задачу Федерации – победно выступить на Азиаде, завоевав там максимальное число наград. Правда, в некоторых весовых категориях страну и на чемпионате мира, и на Азиатских играх будет представлять один и тот же спортсмен. Например, в женской борьбе на обоих стартах выступят титулованные спортсменки – опытнейшая Елена Шалыгина (68 кг) и молодая Жамиля Бакбергенова (72/76 кг)

"У нас в весе до 68 кг есть чемпионка Азии Мадина Бакбергенова, но мы видим, что на данный момент она после травмы спины еще не вошла в форму – сборы прошла, но во время соревнований это было заметно. По согласованию с личным тренером решили поберечь ее, тем более что в 2024 году будет еще два турнира, где она сможет побороться за лицензию. Елена Шалыгина, несмотря на возраст, находится в прекрасной форме, прошла все сборы и соревнования. Между чемпионатом мира и борцовским турниром Азиады будет две недели. Совместно с личным тренером мы сохраним ее форму, подведем к обоим стартам", – сказал главный тренер женской сборной по борьбе Кайрат Сагадиев.

Главный тренер по греко-римской борьбе, олимпийский чемпион Юрий Мельниченко при формировании составов делал их сбалансированными, опираясь как на молодых, так и на опытных атлетов.

"Прошлые достижения, безусловно, учитываются, но каждому, кто хочет выступать сегодня, нужно подтверждать класс. Также мы увидели, что некоторые победители и призеры Спартакиады РК не проявили себя на международных турнирах. Те, кто не попал в состав сейчас, пусть делают выводы и доказывают делом, что они лучше и сильнее. В целом у нас сильный равноценный состав на оба старта", – сказал Юрий Мельниченко.

В составе команды по вольной борьбе также можно найти как опытных борцов, так и молодых спортсменов, подающих надежды.

Внимательные болельщики заметят, что в составе всех команд нет вновь прибывших легионеров. Главные тренеры сборных по трем видам борьбы сообщили, что если кто-то из зарубежных борцов захочет выступить за Казахстан, то ему нужно будет вначале пройти соответствующий отбор и выиграть конкуренцию у местных спортсменов за место в составе.

"В греко-римской борьбе ряд иностранных спортсменов планируют показаться нам в течение какого-то времени, но это уже после предстоящих стартов. Но рассматривать их будем, только если они вначале получат гражданство и будут на голову сильнее местных борцов", – сказал Юрий Мельниченко.

В женскую команду Казахстана никто из иностранцев пока не просился, а вот в команду по мужской вольной борьбе один кандидат из заграницы пытался пробиться, но безуспешно.

"Были вопросы в весе до 65 кг. Тувинский борец из России Начын Куулар, экс-чемпион мира до 23 лет, обращался. Но он на взрослом уровне не показывал результаты, и я считаю, что он не выдержит конкуренцию с казахстанскими ребятами", – пояснил Мадияр Курамысов, главный тренер по вольной борьбе.

В Федерации борьбы РК добавили, что своей целью ставят развитие этого вида спорта в Казахстане, но если зарубежный атлет переедет в Казахстан, получит гражданство в рамках законодательства и постучится в двери сборных, то отказать ему не имеют права.