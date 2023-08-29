Без легионеров: назван состав сборных Казахстана по борьбе на Азиаду и ЧМ
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Сборные Казахстана по греко-римской, вольной и женской борьбе готовы к выступлению сразу на двух крупных стартах – чемпионате мира и Азиатских играх, сообщает BaigeNews.kz.
В сентябре-октябре с разницей в две недели состоятся сразу два крупных турнира глобального значения – чемпионат мира, где будут разыграны лицензии на Олимпийские игры-2024, и Азиатские игры – комплексные соревнования, которые проводят для азиатского континента только раз в 4 года.
Основной отбор в национальные сборные проводился по итогам чемпионата Казахстана, прошедшего в этом году в рамках Спартакиады. Особенно важно, что данный турнир, как и последовавший за ним чемпионат Азии в Астане, прошел при поддержке Olimpbet. Также в 2022 году 114 спортсменов-борцов и 46 тренеров по борьбе получили от компании более 57 млн тенге.
"Достижения в спорте неразрывно связаны с достаточным финансированием. И мы понимаем, что максимально можем быть полезными, поддерживая развитие борьбы в Казахстане. Начавшееся плодотворное сотрудничество с Федерацией – это начало больших позитивных изменений. Заверяем, что у Федерации появился надежный партнер, и дальше у нас будет больше общих побед и достижений", – сказал директор по внешним коммуникациям Olimpbet Андрей Жарков.
В ходе оглашения состава сборных на чемпионат мира и Азиаду был подписан меморандум о сотрудничестве между Федерацией борьбы РК и OLIMPBET.
После серии республиканских и международных стартов наставники, осознавая всю ответственность за результаты, сформировали составы команд, учитывая и важность мирового первенства, и задачу Федерации – победно выступить на Азиаде, завоевав там максимальное число наград. Правда, в некоторых весовых категориях страну и на чемпионате мира, и на Азиатских играх будет представлять один и тот же спортсмен. Например, в женской борьбе на обоих стартах выступят титулованные спортсменки – опытнейшая Елена Шалыгина (68 кг) и молодая Жамиля Бакбергенова (72/76 кг)
"У нас в весе до 68 кг есть чемпионка Азии Мадина Бакбергенова, но мы видим, что на данный момент она после травмы спины еще не вошла в форму – сборы прошла, но во время соревнований это было заметно. По согласованию с личным тренером решили поберечь ее, тем более что в 2024 году будет еще два турнира, где она сможет побороться за лицензию. Елена Шалыгина, несмотря на возраст, находится в прекрасной форме, прошла все сборы и соревнования. Между чемпионатом мира и борцовским турниром Азиады будет две недели. Совместно с личным тренером мы сохраним ее форму, подведем к обоим стартам", – сказал главный тренер женской сборной по борьбе Кайрат Сагадиев.
Главный тренер по греко-римской борьбе, олимпийский чемпион Юрий Мельниченко при формировании составов делал их сбалансированными, опираясь как на молодых, так и на опытных атлетов.
"Прошлые достижения, безусловно, учитываются, но каждому, кто хочет выступать сегодня, нужно подтверждать класс. Также мы увидели, что некоторые победители и призеры Спартакиады РК не проявили себя на международных турнирах. Те, кто не попал в состав сейчас, пусть делают выводы и доказывают делом, что они лучше и сильнее. В целом у нас сильный равноценный состав на оба старта", – сказал Юрий Мельниченко.
В составе команды по вольной борьбе также можно найти как опытных борцов, так и молодых спортсменов, подающих надежды.
Внимательные болельщики заметят, что в составе всех команд нет вновь прибывших легионеров. Главные тренеры сборных по трем видам борьбы сообщили, что если кто-то из зарубежных борцов захочет выступить за Казахстан, то ему нужно будет вначале пройти соответствующий отбор и выиграть конкуренцию у местных спортсменов за место в составе.
"В греко-римской борьбе ряд иностранных спортсменов планируют показаться нам в течение какого-то времени, но это уже после предстоящих стартов. Но рассматривать их будем, только если они вначале получат гражданство и будут на голову сильнее местных борцов", – сказал Юрий Мельниченко.
В женскую команду Казахстана никто из иностранцев пока не просился, а вот в команду по мужской вольной борьбе один кандидат из заграницы пытался пробиться, но безуспешно.
"Были вопросы в весе до 65 кг. Тувинский борец из России Начын Куулар, экс-чемпион мира до 23 лет, обращался. Но он на взрослом уровне не показывал результаты, и я считаю, что он не выдержит конкуренцию с казахстанскими ребятами", – пояснил Мадияр Курамысов, главный тренер по вольной борьбе.
В Федерации борьбы РК добавили, что своей целью ставят развитие этого вида спорта в Казахстане, но если зарубежный атлет переедет в Казахстан, получит гражданство в рамках законодательства и постучится в двери сборных, то отказать ему не имеют права.
"Федерация не приглашает легионеров, состав всех сборных полностью из местных воспитанников. Изъявившие желание выступать должны пройти все процедуры согласно законодательству РК, получив гражданство, и далее проходить отбор на общих основаниях, в соответствии с правилами", – пояснил генсек Федерации Димаш Султанов.
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