Без ЕНТ поступить в один из лучших вузов - возможно ли это?

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Казахстанские абитуриенты могут поступить в Казахстанский филиал МГУ и Назарбаев Университет, даже если не сдадут ЕНТ. Дело в том, что результаты ЕНТ при поступлении не учитываются, у университетов есть свои вступительные экзамены, передает BaigeNews.kz. Подробнее в небольшом интервью со специалистом МГУ по работе с абитуриентами Корольковой Ириной Алексеевной и пресс-службой Назарбаев Университета.

- Важен ли для абитуриентов тот факт, что в университет можно поступить без сертификата ЕНТ?

МГУ: Для многих важен, так как те, кто набрал недостаточное количество грантов для казахстанских вузов, могут попробовать сдать вступительные экзамены.

НУ: Для поступления в Назарбаев Университет на программы предуниверситетской подготовки (NUFYP), а также на программу бакалавриата, абитуриентам не нужно предъявлять сертификат ЕНТ. Подробная информация по критериям поступления на отдельные программы доступна на сайте Назарбаев Университета nu.edu.kz в разделе “Поступление”.

- Какие вступительные испытания ждут абитуриента?

МГУ: Вступительные экзамены зависят от направления подготовки, на которое вы поступаете.

НУ: По каждой программе установлены свои вступительные стандартизированные экзамены.

- Какие направления существуют и какие из них особенно популярны в этом году? (исходя из поданных документов)

МГУ: Самый большой конкурс на "Прикладную математику и информатику", а также "Экономику".

НУ: По статистике подачи заявок для поступления в разрезе школ NU на 2023-2024 академический год самыми популярными остаются программы Школы естественных, социальных и гуманитарных наук и Школы инженерии и цифровых наук. В частности, такие программы как "Экономика", "Политология и международные отношения", "Биологические науки", "Компьютерные науки", "Строительная и экологическая инженерия".

- Какие льготы существуют для поступающих?

МГУ: Особые льготы при поступлении в Казахстанский филиал МГУ предоставляются победителям и призерам следующих олимпиад:

- Победители и призеры международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике или республиканской олимпиады по математике, поступающие на специальность "Математика", получают максимальное количество баллов по вступительному испытанию по математике. Учитывается участие в 11 классе.

- Победители и призеры олимпиад школьников, включенных в перечень олимпиад школьников РФ, поступающие в бакалавриат КФ МГУ, получают максимальное количество баллов по профильному предмету. Этот список можно найти на сайте Центральной приемной комиссии МГУ.

- Олимпиады школьников Казахстанского филиала МГУ. Список победителей и призеров и перечень предоставляемых им льгот указаны на сайте Филиала msu.kz

НУ: Образовательный государственный грант "Назарбаев Университет" доступен для большинства абитуриентов. Образовательный грант "Алаш" присуждается гражданам Республики Казахстан и финансируется за счет средств Университета и иных источников финансирования, разрешенных законодательством РК. Также Университетом предоставляется финансовая поддержка (частичные гранты) от 50% до 100% от стоимости обучения. Для некоторых категорий абитуриентов и функционирует грант "Ыбырай Алтынсарин". На частичный грант и на грант "Ыбырай Алтынсарин" могут претендовать граждане Республики Казахстан, рекомендованные Приемной комиссией для зачисления на программы предуниверситетской подготовки и бакалавриата, соответствующие одному или нескольким из следующих критериев:

1) дети-сироты или лица, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

2) лица с инвалидностью (I, II, III группы инвалидности);

3) лица из многодетных семей, либо семей, имеющих четырех и более совместно проживающих детей, не достигших возраста 23 лет, являющихся полнородными или неполнородными братьями или сестрами;

4) лица, имеющие одного или обоих родителей с инвалидностью (I, II и III групп инвалидности). В настоящее время 98% студентов NU обучаются на государственном гранте.

Автор: Адиль Чумажанов