Бейбит Жукаев сенсационно вышел в финал "Челленджера" в США

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев, занимающий 247-е место в рейтинге ATP, пробился в финал турнира серии "Челленджер" в американском Шарлотсвиллепередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерации тенниса Казахстана.

В полуфинале Жукаев обыграл американца Патрика Кипсона (274-е место) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

В финале турнира казахстанцу будет противостоять либо Эйден Майо (США) или Итан Куинн (США). Матч состоится сегодня, 5 ноября.

Этот финал станет вторым на уровне ATP Challenger для воспитанника школы тенниса города Актау, напомним, первый титульный матч для Бейбита состоялся в июне нынешнего сезона в США, когда он уступил в своем дебютном для себя финале "Челленджера".

Ранее сообщалось о том, как Бейбит Жукаев прорвался в полуфинал, обыграв хорвата Нино Сердарушича.