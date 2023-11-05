Бейбит Жукаев сенсационно вышел в финал "Челленджера" в США
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Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев, занимающий 247-е место в рейтинге ATP, пробился в финал турнира серии "Челленджер" в американском Шарлотсвиллепередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерации тенниса Казахстана.
В полуфинале Жукаев обыграл американца Патрика Кипсона (274-е место) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
В финале турнира казахстанцу будет противостоять либо Эйден Майо (США) или Итан Куинн (США). Матч состоится сегодня, 5 ноября.
Этот финал станет вторым на уровне ATP Challenger для воспитанника школы тенниса города Актау, напомним, первый титульный матч для Бейбита состоялся в июне нынешнего сезона в США, когда он уступил в своем дебютном для себя финале "Челленджера".
Ранее сообщалось о том, как Бейбит Жукаев прорвался в полуфинал, обыграв хорвата Нино Сердарушича.
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