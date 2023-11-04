Бейбит Жукаев прорвался в полуфинал "Челленджера" в США

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев, занимающий 247-е место в рейтинге ATP, продолжает успешно выступать на турнире серии "Челленджер" в Шарлотсвилле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В четвертьфинале казахстанец обыграл хорвата Нино Сердарушича (284-е место) со счётом 6:3, 6:4.

Соперником Жукаева в полуфинале станет американец Патрик Кипсон (274-е место).

Призовой фонд турнира составляет 80 000 долларов. Победитель соревнований заработает 10 840 долларов США и получит 75 рейтинговых очков.