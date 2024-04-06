Бейбит Жукаев остановился в шаге от полуфинала и личного рекорда

Казахстанский теннисист, 201-я ракетка мира, Бейбит Жукаев не смог пробиться в полуфинал турнира в Мехико, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинальном матче Жукаев уступил в двух сетах канадцу Алексису Галарно (ATP №212) — 6:7, 4:6. Встреча продолжалась два часа и пять минут, за это время Бейбит 12 раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал один из трех брейкпойнтов.

Отметим, что в случае выхода в полуфинал Бейбит Жукаев имел бы шанс улучшить позицию в рейтинге ATP и подняться на рекордно высокое для себя место. Пока что наивысшим показателем для казахстанского спортсмена является 186-я строчка.