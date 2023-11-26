Беспошлинный ввоз электромобилей в ЕАЭС продлили до конца 2025 года

На два года, до 31 декабря 2025 года, продлён беспошлинный ввоз электромобилей в государства-члены ЕАЭС. Такое решение принято на очередном заседании Совета ЕЭК, прошедшем в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК, на заседании принят ряд решений, снимающих барьеры в интеграции и упрощающих торгово-экономические отношения стран Евразийского экономического союза.

"Это будет способствовать дальнейшему развитию рынка электромобилей, развитию зарядной инфраструктуры и улучшению экологической обстановки в крупных городах", — отметили в ведомстве.

Также отмечается, что Казахстан постепенно расширяет перечень товаров, закупаемых в рамках госзакупок государств-членов ЕАЭС. Добавлена еще одна позиция – одежда и принадлежности, в том числе перчатки, рукавицы из резины.

Напомним, что в этом году был обеспечен доступ отечественных бизнесменов к госзакупкам других государств-членов ЕАЭС по 63 видам товаров.

Кроме того, на 1 год продлена возможность использовать сертификат СТ-1 по 276 товарным позициям, где не предусмотрены единые условия производственных и технологических операций.

Внесены изменения в единый порядок осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и территориях государств-членов ЕАЭС. В частности, скорректирован ряд терминов, определены формы ветсертификатов, условия ввоза и перемещения ветеринарных, лекарственных, диагностических, дезинфицирующих и других средств, а также кормовых добавок. Дополнены и нормы в части организации проведения лабораторных испытаний при ветконтроле.

Также отмечается, что Совет ЕЭК утвердил квоты беспошлинного ввоза говядины в страны ЕАЭС на 2024 год. Учитывая, что собственное производство данного вида мяса в Казахстане практически полностью покрывает внутреннюю потребность, размер квоты для Казахстана определен одним из минимальных – 5 тысяч тонн (Россия – до 100 тысяч тонн, Армения – до 8,5 тысяч тонн, Беларусь – до 7,5 тысяч тонн, Кыргызстан – до 3,5 тысяч тонн). Дополнительные объемы импортной говядины будут направлены на переработку. Ожидается, что данная эта мера позволит удешевить стоимость колбас и другой мясной продукции в стране.

Следующее заседание Совета ЕЭК состоится 12 декабря в режиме онлайн. Оно станет завершающим в 2023 году.