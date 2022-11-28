Беспорядки начались в Брюсселе после поражения Бельгии на ЧМ-2022

В центре Брюсселя начались беспорядки после поражения сборной Бельгии от команды Марокко в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

По окончании матча десятки человек в центре столицы Бельгии начали зажигать пиротехнику и бросать в автомобили булыжники.

Полиции пришлось оцепить несколько центральных районов города, а также применить водомёты и слезоточивый газ для разгона толпы. Количество задержанных не уточняется.

Марокко обыграло Бельгию на ЧМ-2022 со счётом 2:0. Сборная Марокко набрала четыре очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы F. Бельгия с тремя очками расположилась на второй строчке.