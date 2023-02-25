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otyrar.kz Сегодня, 00:34
80
Сегодня, 00:34
80
Фото: otyrar.kz

Бесплатный хлеб раздают в Шымкенте

Пенсионеры и нуждающиеся в Шымкенте могут забрать хлеб за спасибо. Каждую пятницу в торговой точке по Калдаякова горожане получают по свежей буханке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Продукт первой необходимости владельцы магазина покупают у лучших производителей.

"Каждую пятницу тут бесплатный хлеб. Все жители рады этому, все соседи и весь район об этом знает. Они еще баурсаки по утрам выставляют в пятницу и угощают ими. Сама я очень часто прихожу сюда, 5-процентная скидка вообще облегчает жизнь. Особенно а такой сложный период, когда всё дорого", - рассказывает местная жительница Жанна Мамырова.

Добрую акцию в священный для мусульман день владельцы торговой точки запустили пол года назад, с момента открытия.

"Запустить добрый челлендж решил мой муж. Я его поддержала. Мы решили раздавать бесплатный хлеб через 2-3 недели, после того как открылись. Это 5 месяцев назад было. После нового года муж сказал "давай еще 5-ти процентную скидку добавим", я его поддержала. Вот так и все запустили. Пенсионеры, в основном, рады. Местные жители создали чат, там они рассказывают другим о том, что в нашем магазине хлеб бесплатно раздают и скидка есть", - говорит владелица магазина "Арсенал" Айдана Асан.

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#хлеб #благотворительность #продукты
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:34
80
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