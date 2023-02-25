Бесплатный хлеб раздают в Шымкенте

Фото: otyrar.kz

Пенсионеры и нуждающиеся в Шымкенте могут забрать хлеб за спасибо. Каждую пятницу в торговой точке по Калдаякова горожане получают по свежей буханке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Продукт первой необходимости владельцы магазина покупают у лучших производителей.

"Каждую пятницу тут бесплатный хлеб. Все жители рады этому, все соседи и весь район об этом знает. Они еще баурсаки по утрам выставляют в пятницу и угощают ими. Сама я очень часто прихожу сюда, 5-процентная скидка вообще облегчает жизнь. Особенно а такой сложный период, когда всё дорого", - рассказывает местная жительница Жанна Мамырова.

Добрую акцию в священный для мусульман день владельцы торговой точки запустили пол года назад, с момента открытия.