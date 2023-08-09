  • 9 Августа, 22:34
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Бесплатные услуги появились в терминалах документирования в ЦОНах

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Бесплатные услуги появились в терминалах документирования в ЦОНах Сегодня, 21:37
Сегодня, 21:37
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Госкорпорация "Правительство" для граждан совместно с МВД реализовала возможность для льготников подать заявку на получение паспорта и удостоверения личности через терминал документирования бесплатно. Ранее без оплаты госпошлины они могли сделать это только через оператора ЦОНа, передаёт BaigeNews.kz.

Через терминал документирования можно подать заявку на получение паспорта и удостоверения личности, самостоятельно сфотографироваться и выбрать удачное фото. После чего система предлагает оплатить госпошлину посредством QR кода. При этом система не будет выдавать код на оплату гражданам, которые входят в льготную категорию.

От уплаты госпошлины освобождаются:

  • герои Советского Союза, герои Социалистического Труда;
  • лица, награждённые орденами Славы трёх степеней и Трудовой Славы трёх степеней, "Алтын Қыран", "Отан", удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi";
  • многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награждённые подвесками "Алтын алқа", "Күмiс алқа";
  • ветераны ВОВ и приравненные по льготам к ним лица;
  • лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребёнка с инвалидностью;
  • престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и лиц с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах;
  • граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Стоимость госпошлины за выдачу паспорта в 2023 году - 27 600 тенге, за удостоверение личности – 690 тенге.

Терминалы документирования работают в ЦОНе в Астане по адресу: улица Керей Жанибек ханов, 4 и в ЦОНе в Алматы по адресу: улица Маркова, 44.

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