Бесплатные услуги появились в терминалах документирования в ЦОНах
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Госкорпорация "Правительство" для граждан совместно с МВД реализовала возможность для льготников подать заявку на получение паспорта и удостоверения личности через терминал документирования бесплатно. Ранее без оплаты госпошлины они могли сделать это только через оператора ЦОНа, передаёт BaigeNews.kz.
Через терминал документирования можно подать заявку на получение паспорта и удостоверения личности, самостоятельно сфотографироваться и выбрать удачное фото. После чего система предлагает оплатить госпошлину посредством QR кода. При этом система не будет выдавать код на оплату гражданам, которые входят в льготную категорию.
От уплаты госпошлины освобождаются:
- герои Советского Союза, герои Социалистического Труда;
- лица, награждённые орденами Славы трёх степеней и Трудовой Славы трёх степеней, "Алтын Қыран", "Отан", удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi";
- многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награждённые подвесками "Алтын алқа", "Күмiс алқа";
- ветераны ВОВ и приравненные по льготам к ним лица;
- лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребёнка с инвалидностью;
- престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и лиц с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах;
- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.
Стоимость госпошлины за выдачу паспорта в 2023 году - 27 600 тенге, за удостоверение личности – 690 тенге.
Терминалы документирования работают в ЦОНе в Астане по адресу: улица Керей Жанибек ханов, 4 и в ЦОНе в Алматы по адресу: улица Маркова, 44.
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