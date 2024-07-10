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Бесплатные тренировки по самообороне проведут для астанчан

Сегодня, 20:08
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акимат Астаны Сегодня, 20:08
Сегодня, 20:08
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Фото: акимат Астаны

В Триатлон парке Астаны стартуют бесплатные тренировки по адаптивной физкультуре, приёмам самообороны для жителей и гостей столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Занятия будут проходить каждый вторник, четверг и субботу с 19:00 до 20:00 с профессиональными тренерами Василием Тахтай и Нурбеком Джакуповым.

Место проведения - под мостом "Архар".

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