Бесплатные консультации у онкологов приглашают пройти казахстанцев

Единый день открытых дверей пройдет в онкодиспансерах страны 3 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

"3 февраля 2024 года в рамках декадника, посвященного Международному дню борьбы против рака, в региональных онкологических организациях Казахстана пройдет единый День открытых дверей для населения. Все желающие могут получить бесплатную консультацию у онкологов", - говорится в сообщении.

Дата проведения Дня открытых дверей и адреса:



г. Астана

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр", г. Астана, ул. Манаса, 17.

Тел. для справок: 954033, 954034



г. Алматы

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: г. Алматы, ул. Папанина 220 А, Литер А, 1 этаж.

Тел. для справок: 8(727)3122474.



г. Шымкент

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00.

Адрес: г.Шымкент "Городской онкологический центр", улица Байтурсынова, 85 а.

Тел. для справок: 8(7252) 38-00-70



Акмолинская область/Кокшетау

Дата и время проведения: 03.02.2024 г., 9:00-13:00 ч.

Адрес: "Многопрофильная областная больница", г.Кокшетау, ул. Акана Сере, 1в, онкополиклиника.

Тел. для справок: 33-04-94.



Актюбинская область

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: КДО МЦ "НАО ЗКМУ им М. Оспанова", г. Актобе, Жана Коныс - 8. КДО.

Тел для справок: 534220.



Алматинская область

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00:00-13:00 ч.

Адрес: "Алматинская региональная многопрофильная клиника" (АРМК); г. Алматы, улица Розы Баглановой, 69а.

Тел. для справок: 8 (727) 367-49-93.



Жетысуская область / Талдыкорган

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: "Областная многопрофильная клиника", г. Талдыкорган, ул. Абая 316, первый корпус поликлиники.

Тел. для справок: 40-10-55.



Атырауская область

Дата и время проведения: 03.02.2024, 9:00-13:00 ч.

Адрес: "Атырауский онкологический диспансер", г. Атырау улица Владимирского, 2, поликлиническое отделение.

Тел. для справок: 8-7122-766038 и 8-7122-766040.



Западно-казахстанская область/ г. Уральск

Дата и время проведения: 03.02.2024 г., 09:00-13:00 ч.

ГКП на ПХВ " Областной онкологический диспансер", г. Уральск ул. Алматинская 58.

Тел для справок. 8 (7112) 91-80-52



Карагандинская область

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 г. Караганды", г. Караганда, ул. К.Аманжолова, 189.

Тел. для справок: 8(7212) 94-05-33, 8 (778) 021 0505



Кызылординская область

Дата и время проведения: 03.02.2024 года, 09.00-13.00 ч.

Адрес: КГП на ПХВ "Областной онкологический центр", г. Кызылорда, ул. Берке хана 49А, (бывший Модульный инфекционный центр).

Тел. для справок: 8-7242-90-74-30, 8705 310 85 45



Костанайская область

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница", г.Костанай, улица Кубеева 2, новая поликлиника.

Тел. для справок: 73-03-44.



Мангистауская область / Актау

Дата и время проведения: 03.02.2024, 9.00-13.00 ч.

Адрес: ГКП на ПХВ "Мангистауский областной онкологический диспансер", г. Актау, 1 а мкр. №3 здание.

Тел. для справок: 87086042492.



Павлодарская область

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер", г. Павлодар, улица Российская, строение 57/3, корпус А.

Тел. для справок: 8 (7182)660097, 660098,660091.



Северо-Казахстанская область/Петропавловск

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: МОБ Онкологический центр, г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 133, поликлиника ОЦ.

Тел. для справок: 8(7152)350008, 466008.



Область Абай/ Семей

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: "Центр ядерной медицины и онкологии области Абай", г. Семей, ул. Кутжанова 3.

Тел. для справок: 8(7222)55-08- 87 или +7(778)87-00-167.



ВКО / Усть-Каменогорск

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: "Многопрофильный центр онкологии и хирургии", г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, КДО.

Тел. для справок: 87780037845, 8(7232)489151



Улытауская область / Жезказган

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: Многопрофильная областная больница г.Жезказган, ул Иманжана 11, 7 этаж.

Тел. для справок: 8 (710) 277 31 50, 8 771 283 83 38



Жамбылская область / Тараз

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: "Жамбылский областной онкодиспансер", г. Тараз, мкр. Аулие ата, дом №8 (напротив села Красной звезды).

Тел. для справок: 87023653928



Туркестанская область

Дата и время проведения: 03.02.2024, 09:00-13:00 ч.

Адрес: "Онкологический центр областной клинической больницы Туркестанской области", г. Шымкент, улица Курманбекова, 2/6.