Бесплатное тестирование для подготовки к ЕНТ доступно в Казахстане

Бесплатное тестирование для подготовки к ЕНТ запустил Национальный центр тестирования. Пройти пробный экзамен можно онлайн, передаёт BaigeNews.kz.

"Второй год подряд Национальный центр тестирования запускает бесплатные пробные тесты для подготовки к ЕНТ. В прошлом году их прошли более двух миллионов раз. Технология проведения пробного тестирования соответствует технологии основного ЕНТ. То есть абитуриентам доступны и калькулятор, и периодическая таблица, и таблица растворимости солей. Кроме того, будущие студенты смогут ознакомиться с изменённой структурой тестовых заданий. Сегодня мы запустили один вариант тестов, но вскоре будут обновления", - сообщил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.