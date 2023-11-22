Бесплатное тестирование для подготовки к ЕНТ доступно в Казахстане
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Бесплатное тестирование для подготовки к ЕНТ запустил Национальный центр тестирования. Пройти пробный экзамен можно онлайн, передаёт BaigeNews.kz.
"Второй год подряд Национальный центр тестирования запускает бесплатные пробные тесты для подготовки к ЕНТ. В прошлом году их прошли более двух миллионов раз. Технология проведения пробного тестирования соответствует технологии основного ЕНТ. То есть абитуриентам доступны и калькулятор, и периодическая таблица, и таблица растворимости солей. Кроме того, будущие студенты смогут ознакомиться с изменённой структурой тестовых заданий. Сегодня мы запустили один вариант тестов, но вскоре будут обновления", - сообщил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.
Пробное тестирование доступно на сайте НЦТ. Абитуриентам необходимо ввести ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и
приступить к сдаче экзамена.
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