Бесплатное такси по пятницам ездит в Шымкенте

Житель Шымкента Сатжан Аймурзаев уже семь лет по пятницам в священный месяц Рамазан бесплатно предоставляет услугу такси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

В другие дни он таксует и этим зарабатывает на жизнь.

"Не всё в этом мире сводится к деньгам. У меня есть бензин, есть заработанные деньги, но в пятницу я вожу людей бесплатно. Ни одного тенге не беру. Есть люди, которые в этом нуждаются: пожилые люди, студенты", – говорит Сатжан Аймурзаев.

Он рассказывает, что к пятнице закупает воду, финики, которые он также беспатно выдаёт пассажирам.

"Мы дома с дочкой готовим воду и кладём в упаковку несколько фиников. Всем пассажирам я всегда желаю удачи, чтобы их день был хорошим. Доброжелательности учу и детей", – рассказывает Сатжан.

По его словам, в священный месяц Рамазан Всевышний велит совершать благие дела.