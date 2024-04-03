Бесплатное такси по пятницам ездит в Шымкенте
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Житель Шымкента Сатжан Аймурзаев уже семь лет по пятницам в священный месяц Рамазан бесплатно предоставляет услугу такси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
В другие дни он таксует и этим зарабатывает на жизнь.
"Не всё в этом мире сводится к деньгам. У меня есть бензин, есть заработанные деньги, но в пятницу я вожу людей бесплатно. Ни одного тенге не беру. Есть люди, которые в этом нуждаются: пожилые люди, студенты", – говорит Сатжан Аймурзаев.
Он рассказывает, что к пятнице закупает воду, финики, которые он также беспатно выдаёт пассажирам.
"Мы дома с дочкой готовим воду и кладём в упаковку несколько фиников. Всем пассажирам я всегда желаю удачи, чтобы их день был хорошим. Доброжелательности учу и детей", – рассказывает Сатжан.
По его словам, в священный месяц Рамазан Всевышний велит совершать благие дела.
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