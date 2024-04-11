Бесплатно ездить в автобусах смогут ещё 11 категорий граждан в Шымкенте

В данный момент льготой пользуются инвалиды первой группы, обладатели нагрудных знаков "Батыр ана", "Алтын алқа", "Күміс алқа", инвалиды по зрению с одним сопровождающим и участники тыла. Школьники от 7 до 18 лет оплачивают 50 процентов от тарифа, а для студентов стоимость проезда составляет 50 тенге.