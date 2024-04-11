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Бесплатно ездить в автобусах смогут ещё 11 категорий граждан в Шымкенте

Сегодня, 21:20
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pxhere.com Сегодня, 21:20
Сегодня, 21:20
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Фото: pxhere.com

В Шымкенте расширили список граждан, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz

В данный момент льготой пользуются инвалиды первой группы, обладатели нагрудных знаков "Батыр ана", "Алтын алқа", "Күміс алқа", инвалиды по зрению с одним сопровождающим и участники тыла. Школьники от 7 до 18 лет оплачивают 50 процентов от тарифа, а для студентов стоимость проезда составляет 50 тенге.

"Учитывая социальную значимость вопроса, аким города Габит Сыздыкбеков принял решение о расширении категории лиц, имеющих право бесплатного проезда в общественном транспорте", - сообщили в акимате.

С 1 мая бесплатно передвигаться на автобусах смогут также: 

  1. ветераны Великой Отечественной войны;
  2. ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
  3. ветераны боевых действий на территории других государств;
  4. лица, удостоенные звания "Қазақстанның Еңбек Ері";
  5. лица, награждённые орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
  6. лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награждённые орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
  7. лица, приравненные к жертвам политических репрессий;
  8. лица с инвалидностью второй группы;
  9. дети с инвалидностью;
  10. пенсионеры старше 70 лет;
  11. школьники.

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