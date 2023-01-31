Бесплатная юридическая консультация стала доступна любому в Казахстане

Казахстанцы могут получить бесплатную юридическую консультацию, позвонив по номеру 1414. Об этом сообщили в министерстве юстиции, передаёт BaigeNews.kz.

"Для создания благоприятных условий для населения министерство юстиции совместно с министерством цифрового развития запускает очередной проект в рамках портфеля проектов Digital Justice. На базе Единого контакт-центра 1414 консультации гражданам теперь предоставляют не только по вопросам оказания госуслуг, но и по юридическим вопросам. Каждый гражданин может получить квалифицированную юридическую консультацию", - сообщил официальный представитель МЮ РК Талгат Уали.

Звонок на номер 1414 по Казахстану бесплатный как со стационарных, так и с мобильных телефонов.