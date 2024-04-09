Бесплатная вакцинация домашних питомцев стартовала в Астане
Сегодня, 20:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:52Сегодня, 20:52
108Фото: pxhere.com
В столице проводят бесплатную вакцинацию домашних питомцев против бешенства и обработку против гельминтов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Цель акции – обезопасить животных и упростить процесс похода в ветеринарные клиники.
Ветврачи сами ходят по домам и проводят профилактические мероприятия. Организатором является КГП на ПХВ "Астана Ветсервис".
Самое читаемое
- Врач "скорой" рассказал о поведении Бишимбаева и Байжанова в день убийства
- Токаев дал поручения по благоустройству и озеленению территорий в регионах
- Наталья Годунова получила новую должность
- 4-летняя блогер из Атбасара перевела часть гонорара в помощь пострадавшим от паводков
- В вузах Казахстана появится возрожденная специальность по подготовке дорожников