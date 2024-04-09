  • 9 Апреля, 21:51
  • BAIGENEWS

Бесплатная вакцинация домашних питомцев стартовала в Астане

Сегодня, 20:52
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pxhere.com Сегодня, 20:52
Сегодня, 20:52
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Фото: pxhere.com

В столице проводят бесплатную вакцинацию домашних питомцев против бешенства и обработку против гельминтов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Цель акции – обезопасить животных и упростить процесс похода в ветеринарные клиники.

Ветврачи сами ходят по домам и проводят профилактические мероприятия. Организатором является КГП на ПХВ "Астана Ветсервис".

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