Бесплатная вакцинация домашних питомцев стартовала в Астане

В столице проводят бесплатную вакцинацию домашних питомцев против бешенства и обработку против гельминтов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Цель акции – обезопасить животных и упростить процесс похода в ветеринарные клиники.

Ветврачи сами ходят по домам и проводят профилактические мероприятия. Организатором является КГП на ПХВ "Астана Ветсервис".