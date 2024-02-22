Ростовщик держит в страхе село в Акмолинской области

Жители райцентра Егиндыколь обратились к журналистам с просьбой защитить их от местного процентщика. В своё время они одолжили у Оразбая Жунусова деньги в долг под проценты, не оформив сделку нотариально. А теперь он требует гигантские суммы – путём угроз и шантажа, говорят сельчане. Правоохранительные органы в этой истории состава уголовного правонарушения не находят. Между тем, вот уже много лет ростовщик живёт за счёт незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, - сетуют местные жители. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал и кредитора, и его должников.

"Опозорю на весь свет"

Деньги в долг Оразбай Жунусов, по словам местных жителей, выдаёт вот уже более десяти лет. Причём на системной основе – должников у него много. Всем им приходится сильно переплачивать, потому что ростовщик назначил большой процент – 15% в месяц. Таким образом, даже за короткий срок люди оказываются должны суммы, в разы превышающие первоначальный займ.

Большинство, если не все, увязают в долговой яме, что называется, по самые уши. И начинается самое страшное – преследование. По словам должников, ростовщик звонит и пишет смс с угрозами – что придёт домой и сообщит родственникам; отправится на работу и поставит в известность руководителя и коллектив; расскажет "кому надо" и опозорит на весь белый свет. Также они отмечают, что мужчина не стесняется в выражениях, оскорбляет и унижает своих "неконкретных клиентов". Впрочем, одними словами процентщик не ограничивается, говорят жители, – контролирует доходы и даже рабочий график должников, нанимает "вышибал", требует продавать недвижимость и авто, брать кредиты, предоставлять расписки с указанием огромных сумм. При этом мужчина даёт понять, что в госорганах у него "всё схвачено", и где надо он "договорится".

Стоит отметить и абсолютную финансовую безграмотность и беспечность населения. Принимая у ростовщика деньги, люди пишут от руки расписку, но при возврате он её не возвращает и не уничтожает. Об оформлении сделки у нотариуса нет и речи. Далее уставшие от психологического давления должники безропотно подписывают всё новые бумаги, в которых кредитор "назначает" в разы, а то и десятки раз выросшие суммы.

"Брал миллион – должен 7"

Один из пострадавших – Иван Косинов. В период с 2021 по 2022 год он занял 1 миллион 193 тысячи тенге.

"С 2022 по сегодняшний день я вернул ему уже 4 млн 260 тыс. Но он утверждает, что более 4 миллионов я ему ещё остаюсь должен. Доподлинно известно, что в такой же ситуации у нас в районе находится не один десяток жителей. Пока мы, несколько человек, объединились, чтобы вместе решать эту проблему. Решили писать в различные инстанции, но наши неоднократные обращения результатов не дают. Они занимаются отписками и отвечают, что это сугубо гражданский спор", – посетовал мужчина.

Стоит отметить, люди со стабильной и "уважаемой" работой – госслужащие, учителя, врачи – его любимая категория клиентов. Ведь они очень дорожат должностью и репутацией, а значит, уязвимы. Впрочем, слабое место можно нащупать у каждого…

"Брал 190 тысяч – должен 900"

Преподаватель Егимбай А. у знаменитого процентщика в общей сложности занял 190 тысяч тенге.

"Потом я ежемесячно платил по 20-30 тысяч – отправлял через Kaspi, передавал наличкой. Расписку не брал, думал, незачем, ведь суммы небольшие. До прошлого года платил. Потом сказал, что, может, хватит. Я ведь уже больше отдал. Он ответил: нет, ты мне должен около миллиона. Девятьсот с чем-то, точнее. На работу ходил, грозил пожаловаться в управление образования. Домой являлся, маме угрожал, мол, в суд подам, сделаю всё, чтобы посадили. Сестра предлагала отдать ему 190 тысяч, которые я, по факту, с лихвой уже вернул. Он не согласился. Об этом есть переписка", – рассказывает мужчина.

Сколько точно вернул, он не помнит. Говорит, около 600 тысяч. Поразительное легкомыслие.

"Рассчитался, но всё равно должен"

Другой педагог – Олег Папёнов – десять лет назад попросил взаймы у Жунусова 160 тыс тенге под 15%. В расписке указал, что каждый месяц будет отдавать только проценты, по срокам возврата основного долга уточнения не было. Условия он исправно исполнял. Примерно через пару лет Олег продал машину и полностью рассчитался, передав 200 тысяч. В 2021 году он обращается снова, на этот раз 300 тысяч. Вернул уже через четыре дня. Но спустя два года Оразбай Жунусов шокировал клиента тем, что вытащил расписки, накрутил проценты и "насчитал" 8 миллионов тенге.

"После того, как мы, объединившись с несколькими пострадавшими, дошли до адмсуда, он "снизил" долг до миллиона-сто, – с возмущением говорит Папёнов. – Хотя я фактически давно с ним в расчёте. Он мой авторитет конкретно подорвал: приходил на работу и домой, грозил нанять 15 адвокатов и посадить. Должников у него много, может, после вашей публикации люди встанут. Сейчас боятся. Ведь есть случаи, когда он документы на квартиру в качестве залога забирает. К моему другу на джипе приезжали, ко мне на работу. При ребёнке говорили, пусть отдаст или ему плохо будет".

"Брала 300 тысяч – должна 800"

В сети ростовщика угодила и сотрудница правоохранительных органов. Именно по этой причине женщина попросила не называть её имя и фамилию. Гульмира (имя изменено) рассказала, что к Оразбаю Жунусову обратилась в июне этого года, он выдал ей 300 тыс тенге под те же 15 процентов. Уже в следующем месяце – июле – вернула 330 тысяч. Но это кредитора не устроило, он потребовал 800.

"Когда я брала деньги, написала расписку. Отдала в два раза – 150 тысяч в руки, ещё 180 отправила переводом Kaspi. И сразу попросила вернуть мою расписку, но он категорически отказался. А потом стал преследовать, сказал, что я должна ему не 330, а 800 тысяч. Звонил, писал, матерился, поджидал около работы, грозил рассказать родственникам и на работе. Я сказала, делайте, что хотите, и заблокировала его", – заключила Гульмира.

"Брала 3 миллиона – должна 66"

И, пожалуй, апофеоз. 66 миллионов долга Оразбай Жунусов насчитал учительнице из Астаны! Примерно пять лет назад Мейрамгуль (имя изменено) взяла у него в долг под проценты три миллиона тенге: планировала открыть свой магазин. Но дело не выгорело, а проценты капали. В один прекрасный день ростовщик потребовал астрономическую сумму.

"Он угрожал, что приедет и расскажет всё в школе, где я работаю, и моим престарелым родителям. Свою угрозу он выполнил, приехав, когда я была на работе. Мама в ужасе позвонила мне. Грозил, что отберёт дом, хотя он принадлежит родителям. Я отдавала ему все свои небольшие деньги, бывало, и последние пять тысяч тенге. Но откуда мне взять 66 миллионов?! Дошло до того, что он потребовал интимной близости. В какой-то момент я согласилась – в надежде, что это положит конец преследованию. Также он вынудил меня сделать и отправить ему фотографии, которыми он теперь меня шантажирует", – плачет женщина.

Самая страшная угроза процентщика – что он расскажет и покажет всё её 27-летнему сыну.

"Как молодой парень отреагирует на позор и унижение своей матери? Я боюсь самосуда и боюсь, что это сломает ему жизнь", – призналась Мейрамгуль.

Корреспондент BaigeNews.kz попыталась связаться с Оразбаем Жунусовым по телефону. Услышав, что ему звонит журналист, он поначалу положил трубку. Но потом всё же согласился говорить.

"Ничего не было, пусть не придумывает, – отрезал собеседник. – Если я её изнасиловал, почему сразу заявление не написала. А если добровольно, чего теперь возмущается? Хотя не было ничего, у меня есть девушка, зачем мне".

Наказать нельзя

Кстати, платить Оразбаю Жунусову астанчанка перестала после того, как она и ещё несколько жителей Егиндыколя обратились для защиты своих прав к адвокату Муратбеку Ахметову.

"Статья 30 Предпринимательского кодекса запрещает физическим лицам осуществлять индивидуальное предпринимательство. А Оразбай Жунусов не зарегистрирован как предприниматель в государственных органах. Статья 35 запрещает деятельность ИП без госрегистрации. Статья 6 Закона "О банках и банковской деятельности" гласит, что ни одно лицо, не имеющее соответствующей лицензии, не имеет права выполнять банковские операции: кассовые (приём и выдача наличных денег), предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности. В таких случаях банковские операции являются недействительными. А Жунусов осуществляет финансовую деятельность без лицензии, погашение денег принимает, в основном, наличными. А значит, подменяя финансовые институты, нарушает законодательство", – прокомментировал Ахметов. И он, и его доверители не исключают, что кредитор уверен в своей безнаказанности и поддержке со стороны.

Юрист направил письма в ряд ведомств, в том числе Генеральную прокуратуру и департамент экономических расследований. Последний, в свою очередь, перенаправил письма в управления государственных доходов и полиции Егиндыкольского района.

В итоге дело рассматривалось в суде, где Жунусов признан виновным по части 1 статьи 463 Кодекса об административных правонарушениях – занятие предпринимательской деятельностью без регистрации и разрешения.

"В суде установлено, что житель села Егиндыколь с 2015 по 2021 годы выдавал в долг деньги гражданам под 15 процентов. Согласно сведениям управления государственных доходов, он не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Вина его подтверждается расписками, показаниями свидетелей, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела", – пояснили в пресс-службе Акмолинского областного суда.

Но производство по делу прекращено из-за того, что истёк срок давности.

"В соответствии с частью 1 статьи 62 КоАП, лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня совершения правонарушения. С момента составления долговых расписок прошло около двух лет. Поэтому постановлением суда производство об адмправонарушении в отношении Жунусова прекращено", – уточнили в облсуде.

Нет состава уголовного преступления?

Таким образом, пока для ростовщика всё складывается очень даже хорошо. Разве, что миллионные проценты пока к нему не вернулись. К тому же в районном отделе полиции заявление юриста в отношении трёх доверителей изучили и пришли к выводу об отсутствии состава уголовного правонарушения. В свою очередь, прокуратура такое решение поддержала, пояснив, что спор носит гражданско-правовой характер.

Адвокат с такой трактовкой категорически не согласен.

"Жунусов нарушил несколько статей Уголовного кодекса. В том числе "Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность" (статья 214), "Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения" (статья 248) и "Вымогательство" (статья 194). Принуждение к совершению сделки – потому что он угрозами заставлял людей писать новые долговые расписки на большие суммы", – пояснил Муратбек Ахметов.

Но сам процентщик в своей правоте уверен на все сто.

"Уголовное дело не возбудили, нет состава преступления, административка тоже в мою пользу, – уверенно заявил в телефонном разговоре Оразбай Жунусов. – Они ничего не могут доказать, теперь подключают СМИ. Я ваш номер сейчас передам своему адвокату, он свяжется с Вами и объяснит всё".

Но никто не позвонил.

Между тем, ростовщик подал иск в суд о взыскании с Ивана Косинова 5 миллионов тенге. Напомним, мужчина, по его словам, первоначально занимал около 1,2 млн тенге и уже вернул 4,2 млн, но, по мнению кредитора, остаётся должен солидную сумму.

Ахметов предположил, что впереди целая череда судебных процессов по взысканию миллионов. На сегодня стопроцентно ясно одно: люди, называющие себя пострадавшими, должны извлечь из этой истории урок финансовой грамотности. Ведь, казалось бы, многие с высшим образованием, а история – словно из средневековья.

Фото Асель Турар.

Видео: жители Егиндыколь.