Беременность привела к онкологии: жительница Уральска винит врачей

Для жительницы Уральска долгожданная беременность обернулась трагедией. После 15 лет бесплодия женщина сделала процедуру ЭКО. Но через несколько месяцев она потеряла не только эмбрионов, но и получила злокачественное образование. Родные пострадавшей обвиняют врачей и просят разобраться в ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Дочь Сакыпжамал Дуйсалиевой - Айгерим - много лет мечтала о ребёнке, и после безуспешных попыток пошла на процедуру ЭКО. В клинике ей подсадили два эмбриона. Однако через некоторое время у женщины началось кровотечение, которое не остановилось даже после удаления эмбрионов. А потом у измученной чистками пациентки выявили рак матки с прободением в брюшную полость. И орган пришлось удалить.

"Они назначили ей столько гормональных препаратов, что у неё появилась опухоль. Она столько раз попадала в эту больницу, и ни разу ей не провели нормального обследования. То у них УЗИ не работает, то специалистов нет. Если бы они сразу провели полноценное обследование, можно было бы сразу ей сделать химию. В этом их врачебная ошибка. Я требую разобраться в этой ситуации!" - говорит мать пострадавшей.

Врачи с обвинением не согласны, они считают, что спасли жизнь пациентки. Уверяют, что Айгерим запустила коварную болезнь, которая могла появиться на фоне беременности.

"Хорионэпителиома. Рак, который развивается на элементах плодного яйца. Раньше его не было, он развился за счёт беременности, такая болезнь есть. Если бы она вообще не беременела, у неё рака бы не было. Поэтому она постоянно кровит, а это один из симптомов заболеваний, он выявляется потом гистологически", - сообщил завотделением гинекологии ТОО "Медицинский центр" Алик Истаев.

Мать и дочь обратились с жалобой в У0правление здравоохранения, полицию и департамент медфармконтроля. Специалисты последнего уже приступили к проверке. Результаты обещают 12 декабря.

Мать Айгерим говорит, что её состояние каждый день ухудшается. Теперь злокачественной опухолью поражены и лёгкие. Женщины связывались с врачами Турции и Кореи, и они не дают оптимистичных прогнозов.