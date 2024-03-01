Беременная женщина сбросилась с 12 этажа в Алматы

По словам очевидцев, инцидент произошел 1 марта в первой половине дня. Беременная женщина спрыгнула из окна 12 этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматы.

Трагедия предположительно произошла в ЖК "Манхеттен" в Алмалинском районе.