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Беременная женщина сбросилась с 12 этажа в Алматы

Сегодня, 16:33
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33
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Фото: baigenews.kz

По словам очевидцев, инцидент произошел 1 марта в первой половине дня. Беременная женщина спрыгнула из окна 12 этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматы.

Трагедия предположительно произошла в ЖК "Манхеттен" в Алмалинском районе.

"По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района начато досудебное расследование. Обстоятельства будут установлены", - сообщили в ДП Алматы.

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