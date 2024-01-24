Беременная выпала из окна высотки в Экибастузе
Сегодня, 22:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:10Сегодня, 22:10
182Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Беременная погибла, выпав из окна высотки в Экибастузе. Об этом сообщили в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Вызов поступил 23 января в 1:42. Повод: падение с высоты в Экибастузе. Медицинская бригада выехала по первой категории срочности. Доезд составил пять минут. На месте медики констатировали смерть женщины, которая была на 22-й неделе беременности", – говорится в сообщении.
В Управлении здравоохранения Павлодарской области рассказали, что погибшей было 30 лет, она домохозяйка. Проживала в двухкомнатной квартире с матерью и 10-летним сыном. Женщина состояла на учёте в областном центре психического здоровья.
Самое читаемое
- "Люстра ходуном ходила". Землетрясение ощутили жители Алматы
- Проект "поезд+самолет" на маршруте Костанай-Астана-Шымкент запустят в феврале
- Подземные толчки в Алматы: люди спешно покидают дома
- Самолёт не мог приземлиться в Алматы из-за подземных толчков
- Информацию о повторном землетрясении в Алматы опроверг ДЧС