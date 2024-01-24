Беременная выпала из окна высотки в Экибастузе

Беременная погибла, выпав из окна высотки в Экибастузе. Об этом сообщили в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Вызов поступил 23 января в 1:42. Повод: падение с высоты в Экибастузе. Медицинская бригада выехала по первой категории срочности. Доезд составил пять минут. На месте медики констатировали смерть женщины, которая была на 22-й неделе беременности", – говорится в сообщении.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области рассказали, что погибшей было 30 лет, она домохозяйка. Проживала в двухкомнатной квартире с матерью и 10-летним сыном. Женщина состояла на учёте в областном центре психического здоровья.