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  • Bereke bank прекратит обслуживание карт "Мир" российского "Сбербанка" с 6 марта
bizmedia.kz Сегодня, 16:05
76
Сегодня, 16:05
76
Фото: bizmedia.kz

Bereke bank прекратит обслуживание карт "Мир" российского "Сбербанка" с 6 марта

Бывшая "дочка" Сбербанка в Казахстане Bereke bank с 6 марта перестанет выдавать наличные с карт "Мир", выпущенных российскими банками и попавшими под санкции США, передает BaigeNews.kz

До этого банкоматы принимали карты и при снятии с рублевых счетов выдавали тенге

"В марте мы ожидаем снятия санкций с Bereke Bank Управлением Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC - Office of Foreign Assets Control). В соответствии с санкционной политикой Банк не имеет деловых отношений с лицами, находящимися под действием санкций. Обслуживание карт МИР, выпущенных несанкционными банками РФ, осуществляется в банкоматах и терминалах Банка без изменений. Ранее выпущенные нашим Банком карты МИР также продолжают обслуживаться за пределами РК в сети несанкционных банков, подключённых к ПС МИР", - сообщили в пресс-службе Bereke bank. 

При этом отмечается, что при совершении операций с картами МИР продолжают действовать рекомендованные национальными и международными регуляторами и установленные Банком ранее ограничения по суммам и целям операций, достаточным для обеспечения жизнедеятельности клиента на территории Республики Казахстан и за границей.

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#Санкции #Bereke bank #Сбербанк
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:05
76
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