Bereke bank прекратит обслуживание карт "Мир" российского "Сбербанка" с 6 марта

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Бывшая "дочка" Сбербанка в Казахстане Bereke bank с 6 марта перестанет выдавать наличные с карт "Мир", выпущенных российскими банками и попавшими под санкции США, передает BaigeNews.kz.

До этого банкоматы принимали карты и при снятии с рублевых счетов выдавали тенге

"В марте мы ожидаем снятия санкций с Bereke Bank Управлением Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC - Office of Foreign Assets Control). В соответствии с санкционной политикой Банк не имеет деловых отношений с лицами, находящимися под действием санкций. Обслуживание карт МИР, выпущенных несанкционными банками РФ, осуществляется в банкоматах и терминалах Банка без изменений. Ранее выпущенные нашим Банком карты МИР также продолжают обслуживаться за пределами РК в сети несанкционных банков, подключённых к ПС МИР", - сообщили в пресс-службе Bereke bank.

При этом отмечается, что при совершении операций с картами МИР продолжают действовать рекомендованные национальными и международными регуляторами и установленные Банком ранее ограничения по суммам и целям операций, достаточным для обеспечения жизнедеятельности клиента на территории Республики Казахстан и за границей.