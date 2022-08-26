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Белый цвет Иртыша напугал жителей Усть-Каменогорска Сегодня, 04:19
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Белый цвет Иртыша напугал жителей Усть-Каменогорска

Жителей Усть-Каменогорска напугал цвет воды в протоке Иртыша. Белое пятно горожане снимают на видео и выкладывают в интернет. Люди опасаются, что непонятное вещество попадет в водозабор, который снабжает город водой, передаёт КТК.

Белое пятно местные жители обнаружили еще в выходные. Вода в протоке, говорят горожане, стала будто мыльная. А на берегу появились странные разводы. При этом вещество имеет специфический едкий запах. Люди предполагают, в водоем сбрасывают какие-то отходы.

На место выехали экологи. Они взяли необходимые пробы. Но пока не готовы ответить, из-за чего вода окрасилась в белый цвет. Не удалось специалистам выяснить и источник загрязнения.  

"Специалистами Департамента экологии по ВКО был осуществлен оперативный выезд на место. И факт загрязнения сточными водами подтвердился. Но выявить потенциального источника загрязнения не удалось", - рассказала специалист отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по ВКО Айнагуль Токанова.

 Было направлено письмо в акимат города Усть-Каменогорска для организации выезда по определению именно потенциального источника загрязнения.

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#экология #Иртыш #Усть-Каменогорск #река
Сегодня, 04:19
43
Журналист

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