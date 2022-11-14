Белый медвежонок Айка поселится в зоопарке Алматы

Фото: Зоопарк Ростов-на-Дону

Двухлетняя медведица Айка едет в южную столицу из зоопарка Ростова-на-Дону, передаёт BaigeNews.kz .

Родители Айки - Комета и Айон - белые медведи, прибывшие в Ростовский зоопарк из Ижевска и Чехии. Айка - первый медвежонок за 32 года, родившийся в новом месте.

"Совсем скоро Айка начнёт взрослую жизнь в зоопарке города Алматы в Казахстане. Сейчас наши коллеги занимаются оформлением необходимых документов", - говорится на странице зоопарка Ростова-на-Дону в социальных сетях.

Медвежонку исполняется два года, и в этом возрасте в природе они уходят от матерей и начинают самостоятельную жизнь.

"Так как Айон (папа медвежонка) содержится в рамках программы СОЗАР по размножению белых медведей, то потомство от данной пары находится под контролем программы, в рамках которой Айку переводят в другой зоопарк. Почему именно Алматы? Какие там условия? Галещук Марина Марковна - координатор Европейской популяционной программы по белым медведям - лично контролировала строительство вольерного комплекса в Алматинском зоопарке", - сообщили на странице зоопарка.

Переедет гостья в новый просторный вольер.