Белую сову впервые встретили в природном парке в Мангистау

Инспекторы заказника Тасорпа в Мангистау запечатлели на фото белую сову. Как сообщил руководитель государственного регионального природного парка "Кызылсай" Мынберген Каратауов, встреча с редкой представительницей фауны края произошла впервые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Это редкая птица. Зимует от Урды и Камыш-Самарских озёр, посёлка Махамбет, по Уралу, в Мангистау, Северном Приаралье, долине Сырдарьи и северных предгорий Тянь-Шаня. Изредка встречалась в районе озера Маркаколь, в предгорьях Западного Алтая и в Зайсанской котловине. Весной последних птиц могли видеть в апреле-начале мая. И нам повезло, что у нас она появилась в марте, мы считаем это хорошим знаком, ведь сейчас идёт священный месяц Рамазан и Наурызнама", - сказал Мынберген Каратауов.

В Казахстане встречаются 12 видов сов, 10 из которых гнездятся. Крупная сова бывает преимущественно или чисто белой окраски. Самцы отличаются от самок меньшим количеством темных пестрин, голова и нижняя поверхность тела всегда белые, некоторые самцы полностью белые. Поэтому сотрудники заповедника сделали вывод, что встретили на территории заказника самца белой совы.