Белорусские легионеры "Елимая" будут получать по 15 тысяч долларов
Сегодня, 00:26
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Сегодня, 00:26Сегодня, 00:26
120Фото: betnews365.com
Белорусские футболисты Никита Корзун и Николай Золотов, которые в межсезонье перешли в "Елимай", будут получать в Казахстане около 15 тысяч долларов в месяц без премиальных, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал Tribuna.com.
Также за "Елимай" из Семея выступает белорусский защитник Валерий Каршакевич. Его зарплата находится на уровне 4-5 тысяч долларов в месяц (1,3-1,8 млн тенге).
В прошлом игровом сезоне "Елимай" стал победителем Первой лиги Казахстана и в этом году он будет выступать в Премьер-лиге.
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