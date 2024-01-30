  • 30 Января, 01:29
  • BAIGENEWS

Белорусские легионеры "Елимая" будут получать по 15 тысяч долларов

Сегодня, 00:26
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betnews365.com Сегодня, 00:26
Сегодня, 00:26
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Фото: betnews365.com

Белорусские футболисты Никита Корзун и Николай Золотов, которые в межсезонье перешли в "Елимай", будут получать в Казахстане около 15 тысяч долларов в месяц без премиальных, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал Tribuna.com.

Также за "Елимай" из Семея выступает белорусский защитник Валерий Каршакевич. Его зарплата находится на уровне 4-5 тысяч долларов в месяц (1,3-1,8 млн тенге).

В прошлом игровом сезоне "Елимай" стал победителем Первой лиги Казахстана и в этом году он будет выступать в Премьер-лиге.

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